- Рынок машиностроения, демонстрирующий умеренную активность, остается нетронутым.

Немецкий сектор машиностроения все еще испытывает дефицит заказов. По данным ассоциации отрасли VDMA, объем заказов в июле снизился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что это первый однозначный спад с октября 2023 года, это не обнадеживающий знак, учитывая низкую производительность предыдущего месяца. Главный экономист VDMA Ральф Вихерс комментирует: "Учитывая слабую базу, планка не была особенно высокой."

За более стабильный трехмесячный период, с мая по июль, заказы снизились на 14%. Вихерс отмечает отсутствие начального импульса для запуска новых заказов, как в глобальной экономике, так и внутри страны.

Несмотря на снижение заказов в немецком секторе машиностроения, Ральф Вихерс, главный экономист VDMA, подчеркивает, что снижение объема заказов было ожидаемо из-за слабой базы, установленной ранее. Кроме того, Вихерс упоминает отсутствие значительного импульса для стимулирования новых заказов в течение последних трех месяцев.

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