- Рыбаки выражают обеспокоенность: ветряные турбины уменьшают доступные рыболовные зоны

Перед немецким конгрессом рыболовов в Гамбурге в отрасли наблюдается значительное недовольство. "Политика толкает прибрежных рыбаков к краю", - заявил Дирк Зандер, вице-президент Немецкой ассоциации рыболовства (DFV). Рыбаки постепенно теряют свои рыболовные угодья из-за строительства морских ветряных электростанций, как заявил Зандер.

Представители отрасли также выразили обеспокоенность по поводу сокращения субсидий и ограничений на аквакультуру, контролируемое разведение водных организмов.

Немецкий конгресс рыболовов служит ежегодным собранием отрасли. Согласно заявлениям ассоциации, он проводится в Гамбурге впервые с 1951 года. Мероприятие завершится в четверг. Ассоциация включает до миллиона организованных рыбаков и рыболовов-любителей и охватывает четыре секторальных ассоциации.

Рыбаки требуют общего пространства

Геро Хоккер, президент ассоциации, отметил, что расширение морской ветроэнергетики еще в зачаточном состоянии. Хотя эти проекты полезны, "нам нужно найти способ, чтобы рыбалка была возможна в будущем", - сказал он. Это политическая ответственность, сказал Хоккер, который также является членом Бундестага от ФДП. DFV выступает за многоцелевое использование площадей ветряных электростанций, которые также должны быть доступны для рыболовства.

Институт Тюнена по морскому рыболовству в Бремерхафене сообщило, что в немецкой исключительной экономической зоне Северного моря построено и строится 907,5 квадратных километров ветряных электростанций. К 2034 году эта площадь удвоится. К тому времени она будет составлять примерно 9,6 процента немецкой исключительной экономической зоны в Северном море.

Сокращение субсидий

Изначально планировалось, что пять процентов доходов от аукциона площадей для морской ветроэнергетики должны быть выделены рыболовству в качестве структурной помощи. Согласно DFV, эта сумма была сокращена с 670 миллионов евро до около 134 миллионов евро. Оставшиеся средства были направлены на другие цели, оставив 109 миллионов евро. Ассоциация сомневается, что все деньги напрямую дойдут до рыбаков, как она заявила. "Мы чувствуем полное пренебрежение со стороны немецкого правительства", - сказал Зандер, имея в виду прибрежное рыболовство.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия ответило на запрос, заявив, что федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) координировал с министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые) и министром финансов Кристианом Линднером (ФДП) использование средств от аукциона "широко". Затем Бундестаг решил, что ministry получает меньше денег в качестве так называемой рыболовной составляющей. Использование средств в настоящее время пересматривается. Малая субсидия на увеличение операционных расходов рыбаков уже была увеличена.

Аквакультура застопорилась

Помимо площадей и субсидий, рыболовство сталкивается с правовыми препятствиями, такими как водное, природоохранное и рыбное законодательство, и бюрократией, которые сдерживают аквакультуру. Потенциал производства устриц в Шлезвиг-Гольштейне не может быть полностью реализован. Поголовье также угрожается присутствием животных, поедающих рыбу, таких как бакланы, выдры и бобры, которые не могут быть отпугнуты. В южных регионах выдры представляют значительную проблему, упомянул Бернхард Фенеис, президент Ассоциации немецкого внутреннего рыболовства и аквакультуры. "Нам больше нечего делать, кроме как удалить выдру".

Аквакультура включает в себя разведение видов, таких как форель, карп и устрицы. Согласно последнему отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство аквакультуры превзошло рыболовство. Однако немецкий сектор аквакультуры не поспевает за этой тенденцией.

В прошлом году, согласно статистическому ведомству Германии, внутренние операции по аквакультуре дали около 35 200 тонн, включая водоросли. Эта цифра все еще ниже примерно 39 200 тонн, произведенных в 2011 году. Ведущими регионами являются Шлезвиг-Гольштейн, Бавария и Нижняя Саксония.

Производство выше уровня прошлого года

Согласно Министерству продовольствия и сельского хозяйства Германии, рыболовство Германии в прошлом году provisionally составило около 194 700 тонн, что отражает рост примерно на три процента по сравнению с предыдущим годом. Самый большой улов экспортируется за границу.

Будущее рыболовства в свете расширяющейся морской ветроэнергетики является проблемой для Немецкой ассоциации рыболовства. Гero Hocker, президент ассоциации, подчеркнул необходимость найти способ, чтобы рыболовство могло сосуществовать с ветряными электростанциями в будущем.

Несмотря на proyected увеличение строительства ветряных электростанций, Немецкая ассоциация рыболовства выступает за многоцелевое использование этих площадей, чтобы гарантировать продолжение рыболовства в будущем.

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