- Рыбака нашли мертвым в магистрале Дунай

В возрасте 79 лет был найден мертвым рыбак в Главном-Дунайском канале недалеко от Эрлангена. Другой рыбак поднял тревогу, когда мужчина не вернулся с рыбалки, как сообщается в отчетах властей. При осмотре были обнаружены его рыболовные принадлежности и припаркованный автомобиль возле канала, но самого пожилого рыбака нигде не было видно.

Были начаты поисковые операции, в которых участвовали водолазы полиции, пожарные и вертолет. В конце концов, пожарные водолазы обнаружили мужчину без сознания на дне канала. Его извлекли, но, к сожалению, он был объявлен мертвым по прибытии. Preliminary inquiries indicate no signs of suspicious activities.

Рыбаки срочно вызвали помощь, сочтя ситуацию чрезвычайной из-за пропавшего пожилого рыбака. При обнаружении мужчины на дне канала пожарные незамедлительно приступили к спасательным работам.

