Ryanair предупреждает о значительных сокращениях в авиаперевозках в Германии.

Ryanair, популярный лоу-кост перевозчик из Ирландии, оказывает давление на правительство Германии. Компания объявила о планах существенно сократить количество рейсов из немецких аэропортов следующим летом, если авиационный налог в Германии не будет снижен. Это может затронуть более миллиона немецких туристов.

Ryanair предложила несколько изменений в немецком авиационном секторе. Компания просит снизить сборы за управление воздушным движением и отменить увеличение сборов за проверку безопасности пассажиров в аэропорту.

С точки зрения Ryanair, основная проблема, мешающая восстановлению авиационного трафика в немецких аэропортах после Covid, - это высокие затраты, налагаемые правительством. Главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон заявляет: "Немецкий авиационный рынок сломан и нуждается в немедленном исправлении". Он указывает на то, что из-за высоких налогов и сборов, а также монополистических цен Lufthansa немецкие граждане платят самые высокие тарифы на авиабилеты в Европе.

Федеральное статистическое управление Германии подтвердило высокие цены на билеты в стране. Хотя цены на дальнемагистральные рейсы немного снизились в первой половине 2024 года, стоимость внутриевропейских рейсов все еще на 2,7% выше, чем в предыдущем дорогом году. Ассоциация немецкой индустрии BDL также критиковала высокую нагрузку на сборы и потребовала приостановить сборы для авиационной промышленности.

Главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон заявил, что немецкий авиационный рынок сталкивается с серьезными проблемами, в основном из-за высоких налогов и сборов, взимаемых правительством. Ryanair инициировала призыв к правительству Германии, призывая снизить сборы за управление воздушным движением и отменить увеличение сборов за проверку безопасности пассажиров в аэропорту, чтобы способствовать более конкурентной авиационной среде.

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