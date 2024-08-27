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Федеральные земли ГерманииНовостиИрландская Республика

Ryanair объявляет о сокращении количества самолетов в аэропорту BER

wildebeiRYANAIR ныне проводит крупнейшую операцию в Берлине, главный аэропорт БЕР. Однако дорогостоящий объект становится финансовым испытанием для авиакомпании с возможными последствиями.

 and  Hanna Hofmann
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Рейнеир значительно сократит полёты из БЕР.
Рейнеир значительно сократит полёты из БЕР.

- Ryanair объявляет о сокращении количества самолетов в аэропорту BER

Ryanair ожидается, что сократит свои услуги в берлинском аэропорту BER примерно на двадцать процентов, начиная с предстоящего лета. Корпорация винит в этом "астрономические сборы за доступ", которые правительство Германии и администрация аэропорта так и не снизили. В результате количество самолетов, базирующихся в Берлине, сократится с нынешних девяти до семи. Шесть направлений прекратят свою работу: Брюссель, Хания, Каунас, Краков, Люксембург и Рига. Ryanair не указал конкретную дату сокращения флота или количество сотрудников в Берлине, которые будут затронуты. Начальник основных операций Ryanair, Эдди Уилсон, заявил, что каждый самолет поддерживает около тридцати рабочих мест.

BER выражает сожаление и понимание

"Мы сожалеем, что Ryanair объявил о сокращении своих услуг в берлинском аэропорту Бранденбург", - ответила компания аэропорта в ответ на запрос. Одновременно они выразили сочувствие. "Компания аэропорта Берлин Бранденбург разделяет жесткую критику значительно возросшей налоговой нагрузки", - заявило она. "Самолетный налог только за последние годы более чем удвоился". Эта ситуация критиковалась всей авиационной отраслью уже давно. "Это влияет не только на BER, но и на всю немецкую авиацию", - заключил аэропорт.

В настоящее время Ryanair является крупнейшим перевозчиком в BER и превзошла своего предыдущего главного конкурента, Easyjet, по доле рынка. Летом этого года авиакомпания увеличила свои услуги в Берлине. В настоящее время Ryanair летает в более чем пятьдесят европейских направлений из Шенефельда. В прошлом году авиакомпания увеличила количество пассажиров в BER на пятнадцать процентов. Компания подписала контракт с операторами в декабре, чтобы построить собственный ангар технического обслуживания на этом месте. Пока не ясно, будет ли Ryanair придерживаться этих планов.

Это не первый случай, когда авиакомпания сокращает свои услуги в BER из-за высоких затрат. Весной 2022 года Easyjet объявил о планах переместить одиннадцать из восемнадцати самолетов, которые ранее находились там, что привело к увольнению около 200 сотрудников.

Ryanair: Посткризисное развитие в BER особенно разочаровывает

"Правительству нужно действовать", - сказал менеджер Ryanair Эдди Уилсон. В стране еще не достигнуты уровни авиационного трафика до пандемии. Ситуация в BER особенно разочаровывает, так как количество пассажиров в прошлом году составило лишь около семидесяти процентов от уровней до кризиса. Это происходит из-за высоких налогов и сборов, которые влияют не только на BER, но и на другие места, препятствуя росту услуг.

Помимо Берлина, Ryanair также присутствует в Везе, Кёльне, Франкфурте-Хан, Нюрнберге, Бадене и Меммингене. Пока не ясно, будут ли сокращены услуги и там.

Ассоциация аэропортов ADV предупредила, что Германия может потерять свое преимущество в авиационной отрасли из-за высоких затрат. "В то время как другие европейские страны процветают, высокие регуляторные нагрузки препятствуют услугам авиакомпаний в Германии", - сказал CEO Ральф Бейзел. "Пассажиры страдают. Многие связи больше не доступны из немецких аэропортов". Однако спрос не является дефицитом, а очевиден дефицит предложения.

  1. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Ryanair в берлинском аэропорту Бранденбург, национальная авиакомпания Ирландии, Ryanair, имеет там значительное присутствие, осуществляя рейсы в более чем пятьдесят европейских направлений из Шенефельда.
  2. Высокие затраты в берлинском аэропорту Бранденбург, затрагивающие Ryanair и другие авиакомпании, вызвали обеспокоенность среди экспертов авиационной отрасли в Ирландии, с CEO ассоциации аэропортов ADV Ральфом Бейзелом, предупреждающим, что эти затраты могут потенциально навредить общему положению Германии в авиационной отрасли.

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