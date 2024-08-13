Русские хотят остановить украинское наступление на Курск.

Постоянно российская армия заявляет, что остановила продвижение украинских солдат в Курской области - на этот раз с помощью ВВС. Однако ВВС почти не используются в этом регионе. Другие признаки также ставят под сомнение успехи Москвы.

Российские силы заявляют, что остановили продвижение украинских войск в Курской области с помощью авиаударов. Российские военные блогеры сообщали о напряженных боях на линии фронта в этом регионе. По данным Украины, Россия направила солдат и тяжелую технику и смогла отразить атаки. Министерство обороны России опубликовало кадры с бомбардировщиками Су-34, якобы атакующими украинские войска в районе российской границы, и пехотинцами, штурмующими украинские позиции.

"Продвижение врага больше не контролируется", - заявил командир чеченского спецподразделения "Ахмат" майор-general Апти Алаудин. "Враг уже знает, что его запланированный блицкриг провалился". Однако нет доказательств, подтверждающих это заявление. Также следует проявлять осторожность с видеоматериалами, используемыми российскими властями. Недавно расследовательская группа "The Insider" успешно опровергла заявления о успешных российских ударах по украинским солдатам в Курске. Оказалось, что кадры были старыми и не сняты в этом регионе.

Кроме того, вызывают сомнения заявления о широком использовании российской авиации. Самолеты и вертолеты в Курской области подвергаются значительному риску. Украина якобы разместила большие количества зенитных орудий в Сумской области перед началом своей offensives. В начальной фазе Курской offensives она сбила два российских истребителя и два вертолета. Также использовались дроны. В следующие дни российская авиация была заметно менее активной.

Russians evacuate another district

Заявления Министерства обороны России также не свидетельствуют о том, что украинское продвижение серьезно остановлено или даже отражено. В настоящее время идут напряженные бои в Общем Колодезе, Каучуке и Алексеевском. Эти три деревни находятся на расстоянии от 27 до 30 километров от линии фронта и всего в нескольких километрах к востоку от ожесточенно оспариваемого города Короное. Эти три деревни находятся далеко за пределами территории, контролируемой Украиной, что указывает на то, что украинские войска могут продолжать продвижение.

Кроме того, российские власти готовят эвакуацию еще одного района. "До сих пор в нашем районе не было эвакуации. Все ушли сами, никого не останавливали. Сегодня мы собираем данные о тех, кто все еще нуждается в эвакуации", - написал глава Большесолдатского района Владимир Сайцев в Telegram. Так как регион не находится близко к украинско-российской границе, а глубже в тылу, вероятно, российские власти не ждут быстрого прекращения украинского продвижения. По официальным данным, в районе перед началом российского вторжения в Украину проживало около 11 000 человек.

Украинские силы продвинулись в Россию, губернатор Курска Алексей Смирнов заявил в понедельник, что Украина контролирует 28 поселений в регионе. Проникновение составляет примерно 12 километров в глубину и 40 километров в ширину. По данным Украины, было захвачено около 1000 квадратных километров российской территории, что более чем вдвое превышает цифры, предоставленные Смирновым. По расчетам новостного агентства AFP, украинские солдаты контролируют по крайней мере 800 квадратных километров в российской области Курск. Эти цифры основаны на информации из "Института изучения войны", который анализирует российские и украинские данные, а также спутниковые снимки. Кроме того, украинские солдаты якобы захватили многих российских солдат, о чем свидетельствуют многочисленные видео. Точное число неясно, по данным Украины, это около 2000 человек.

Европейский Союз выразил озабоченность действиями России в Украине, призывая к немедленному выводу войск из Курской области. Несмотря на заявления России о том, что она остановила украинское продвижение с помощью ВВС, доказательства говорят об обратном, так как украинские силы якобы захватили значительную территорию.

Читайте также: