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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Русские быстро продвигаются к Покровску.

 and  Melissa Williams
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Русские быстро продвигаются к Покровску.

В Курске есть сложности, но российские силы продолжают продвигаться вперед в Покровске, Донецк. Несмотря на медленный прогресс восточноукраинских сил в течение нескольких месяцев, ходят слухи о ускоренном темпе возле города.

Военные аналитики сообщают, что российские войска быстро продвигаются на фронте Покровска на востоке Украины. Согласно отчету Института изучения войны (ISW) в США, они успешно захватили большинство Новогродовки, расположенной к югу от Покровска, в течение нескольких дней.

ISW сообщает, что российская армия теперь сосредоточена на боях вдоль железнодорожной линии, ведущей к Покровску. Специалисты считают, что быстрый прогресс России в Новогродовке, возможно, был связан с отступлением украинских войск из этой области.

"Завоевание Покровска в Донецке - цель летней наступательной операции России", - заявил военный эксперт полковник Райснер в интервью ntv.de. "В тяжелом весе Донецка группы 'Центр', 'Юг' и 'Восток' атакуют на фронте почти 300 километров. С этими силами русские хотят прорвать вторую линию обороны и, если возможно, добиться прорыва в Покровске", - объяснил Райснер.

Киев приказал эвакуироваться

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с военными официальными лицами объявил о планах укрепить регион. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что российские войска захватили целые города в Донецкой области. Украинские власти также распорядились об эвакуации дополнительных жителей.

Из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью область, подлежащая принудительной эвакуации, расширена. Дети и их родители или опекуны должны покинуть свои дома, как объявил губернатор Донецкой области.

В список эвакуации включено 27 городов в районах Константиновка и Селидово. Ранее эвакуация была объявлена в районе Покровска из-за продвижения российских войск.

Европейский Союз выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, особенно в связи с продвижением российских войск к Покровску. В ответ Европейский Союз пообещал увеличить гуманитарную помощь пострадавшим украинским регионам.

Учитывая возможность захвата Покровска Россией, Европейский Союз призвал Украину уделить первоочередное внимание защите своего гражданского населения, подчеркнув важность эвакуации уязвимых общин.

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