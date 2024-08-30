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Русский лидер Путин выразил обеспокоенность по поводу возможного задержания в Монголии

Владимир Путин, президент России, не рассчитывает встретить особых затруднений из-за предстоящего визита в Монголию и internationalen ордера на арест. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сказанных в пятницу, "У нас нет возражений; наши отношения с друзьями Монголии остаются...

 and  John Stellmacher
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Русский лидер Путин выразил обеспокоенность по поводу возможного задержания в Монголии

В ответ на запрос о том, как Москва отреагирует на ордер на арест Путина от МУС с Улан-Батора, Песков заявил: "Каждая деталь поездки была тщательно спланирована."

Путин планирует посетить Монголию во вторник, где примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских сил над Японией.

Это будет его первое путешествие в страну, подписавшую Римский статут, после того, как в марте 2023 года МУС выдал ордер на его арест, обвинив в незаконном выселении детей из Украины. Монголия ратифицировала Римский статут в 2000 году и обязана задерживать подозреваемых, в отношении которых выдан ордер МУС.

Украина обратилась к властям Монголии в пятницу с просьбой задержать Путина и передать его МУС в Гааге. По словам министерства иностранных дел Украины, монгольские власти обязаны это сделать, так как признали юрисдикцию МУС.

Россия, однако, неоднократно отрицала обвинения МУС в адрес Путина. Стоит отметить, что Путин избегал посещать страны-участницы МУС в течение примерно 1,5 лет, например, он не посетил саммит БРИКС в ЮАР в августе 2023 года и саммит G20 в Индии в сентябре.

Вместо этого Путин посещал страны, не входящие в МУС, такие как Китай, Северная Корея и Азербайджан. Последний раз Путин посещал Монголию в сентябре 2019 года.

Президент Совета, скорее всего, обсудит предстоящий визит Путина в Монголию во время своих встреч. Несмотря на обращение Украины, остается неясным, будет ли Президент Совета убеждать Монголию подчиниться ордеру МУС на арест Путина.

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