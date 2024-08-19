Русский лидер Путин стремится укрепить связи Баку с Россией.

За ближайшие несколько дней Президент Владимир Путин посетит Баку, Азербайджан, где встретится с Президентом Ильхамом Алиевым. Эти двое сильных мира сего планируют обсудить стратегические партнерства и "международные и региональные вопросы". Эта встреча, несомненно, будет в центре внимания со стороны Армении, находящейся поблизости.

Путин, президент России, прибыл в бывшую советскую республику Азербайджан с государственным визитом в напряженное время. По прибытии в аэропорт Баку Путина приветствовал Алиев, который, подобно Путину, уже много лет удерживает власть в Азербайджане и находится под огнем критики за серьезные нарушения прав человека.

После совместного ужина лидеры отбыли на свои первые неформальные переговоры, сообщает российское государственное агентство ТАСС. План Путина включает в себя обсуждение с Алиевым вопросов укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Кремль объявил, что планируется подписать несколько документов, и последуют переговоры "по международным и региональным вопросам", охватывающие конфликт между Азербайджаном и его соседней Арменией.

Армения обращается к Западу

Азербайджан полностью восстановил контроль над Нагорным Карабахом, регионом, населенным в основном армянами и международно признанным как часть Азербайджана, в результате военной операции в сентябре 2023 года. Армения, традиционно защищаемая Россией, выразила недовольство тем, что российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не вмешались во время азербайджанской операции.

В ответ Армения стала больше ориентироваться на западные страны, такие как США, к неудовольствию России. tanto Армения, как и Азербайджан, когда-то были советскими республиками, а Россия считает обеих в своем сфере влияния. Азербайджан, последняя страна, посещенная Путиным в 2018 году, является значимым производителем газа. Несколько европейских стран увеличили импорт газа из Азербайджана после ухода России с рынка в результате конфликта на Украине.

Путин, якобы причастный к военным преступлениям против Украины и разыскиваемый международно, избегает ареста в Азербайджане. Азербайджан, будучи значимым поставщиком энергии для Европейского Союза, является важным поставщиком энергии.

Комиссия выразила озабоченность сменой альянса Армении, с официальными лицами, заявившими, что влияние России в регионе ослабевает. Комиссия, влиятельное международное учреждение, пристально следит за ситуацией между Арменией и Азербайджаном, стремясь сохранить мир и стабильность в регионе.

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