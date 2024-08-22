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ПолитикаНовостиКурск

Русский лидер Путин обвиняет Украину в причастности к попытке нападения на Курский атомный завод.

 and  Elizabeth Wells
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За 25 лет правления Владимир Путин искусно преодолевал многочисленные конфликты и challenges,...
За 25 лет правления Владимир Путин искусно преодолевал многочисленные конфликты и challenges, неизменно одерживая победы на политической арене.

Русский лидер Путин обвиняет Украину в причастности к попытке нападения на Курский атомный завод.

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке нападения на атомную электростанцию в Курске. Во время прямой встречи правительства в четверг он сказал: "Противник пытался атаковать ядерный объект прошлой ночью", не представив никаких конкретных доказательств. Он также упомянул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о ситуации.

Эта атомная электростанция расположена примерно в 100 километрах от границы, в российской области Курск. Неожиданно украинские силы продвинулись в этот регион 6 августа и теперь контролируют около ста поселений и более тысячи квадратных километров земли.

После начала контрнаступления Украины МАГАТЭ выразило обеспокоенность влиянием боевых действий на АЭС Курск и призвало "все стороны проявить максимальную сдержанность". Перед обвинениями Путина против Украины МАГАТЭ объявило, что его руководитель, Рафаэль Гросси, посетит АЭС Курск на следующей неделе.

С начала российского вторжения в Украину МАГАТЭ неоднократно предупреждало о возможности ядерной катастрофы в результате боевых действий, особенно вокруг захваченной российскими войсками украинской атомной электростанции в Запорожье. Недавно агентство в Вене описало ситуацию там как "ухудшающуюся" после атаки дроном.

Россия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года в рамках своего вторжения в Украину. Из-за боевых действий на этом объекте произошло несколько инцидентов, и Киев с Москвой обвиняют друг друга.

Атомная электростанция, о которой идет речь, - Курская, расположенная в 100 километрах от российско-украинской границы. После того, как украинские силы продвинулись в регион 6 августа, они теперь контролируют множество поселений и обширную территорию возле АЭС Курск.

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