Русский лидер Путин назначил бывшему министру иностранных дел Австрии новую должность

Ранее занимавшая пост министра иностранных дел Австрии Карин Кнейссль ныне проживает в России и приняла новое назначение. Ее назначил на пост представителя по защите амурского тигра президент России Владимир Путин. 59-летняя Кнейссль была назначена государственным информационным агентством «РИА Новости». Бывший дипломат Вены поможет Центру защиты амурского тигра в решении международных вопросов, как заявил директор центра Сергей Арамилев в интервью «РИА Новости» в Владивостоке.

На своей свадьбе Кнейссль танцевала с Путиным и сделала реверанс президенту, что вызвало международную критику. В июне она выразила радость по поводу нового начала и жизни в России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Амурский тигр, также известный как сибирский тигр, является крупнейшим большим котом в мире. Кнейссль выразила желание спонсировать диких кошек в сентябре 2022 года на экономическом форуме во Владивостоке. Арамилев упомянул, что они рассматривают возможность того, чтобы Кнейссль помогла как всему виду, так и отдельным животным. По его словам, Кнейссль уже сделала пожертвование, которое было использовано для покупки девяти фотоловушек для природного резервата Ласо в Приморском крае.

Планируется открыть сафари-парк на острове Русский возле Владивостока в 2026 году, где будут содержаться амурские тигры, которых нельзя выпустить обратно в дикую природу. Несмотря на то, что амурский тигр находится под защитой, он все еще является мишенью для браконьеров.

Власти сообщают о постоянном росте популяции тигров благодаря государственным программам защиты. За последние десять лет население амурских тигров в России почти удвоилось и достигло около 750, как сообщается. Сам Путин часто представляет себя защитником крупнейшей страны в мире.

Новая роль Кнейссль в России заключается в защите животных, в частности, амурского тигра. Она поможет центру защиты в решении международных вопросов, связанных с амурским тигром.

Несмотря на то, что защита животных, в частности, амурского тигра, является приоритетом для российского правительства, браконьерство по-прежнему представляет угрозу.

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