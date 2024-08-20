Руслан Путин ведет себя как хитрый мошенник, не имеющий смелости.

Украинское наступление в Курской области выявило существенные слабости в структуре управления России. Повторяющееся утверждение Кремля "Мы победим" теперь ставится под сомнение влиятельными фигурами в России. Международному сообществу необходимо признать уязвимость Путина и принять соответствующие меры.

Путин создал образ человека, способного обойти и победить любого противника внутри России. Однако этот образ рухнул после начала его конфликта с Украиной в феврале 2022 года. В отличие от его прогнозов, он не смог быстро разгромить горстку так называемых "нацистов" в Киеве, установить прорусский режим и затем аннексировать Украину, как он сделал с Крымом. Вместо этого его войска не были встречены как освободители. И вместо того чтобы просто оказывать моральную поддержку, Запад поставлял оружие Украине.

Несмотря на это, Путин утверждал, что все идет по плану. Он верил, что Запад быстро отступит, украинцы не продержатся долго и их страна скоро рухнет. Однако эти предположения оказались безосновательными, угрожая его основной нарратив: с боевым кличем "Мы победим" Путин убедил российскую элиту в своей кампании. Эта группа состоит из высших чиновников, генералов, олигархов и всех, кто больше всего profits от правления Путина.

Даже в кругах, обычно лояльных Путину, появляются вопросы и сомнения, когда становится очевидным, что война идет не так, как планировалось. Постоянные неудачи, большие потери и отсутствие значительных побед даже привели к внутренним разногласиям в российской армии. Критика, tanto открытая, как тайная, распространена. Например, недавно о своих опасениях высказался олигарх Олег Дерипаска. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно повторял: "Президент знает, куда он ведет страну". Это заявление не было бы необходимо, если бы не было сомнений. Никто не знает, чего хочет Путин: нет целей, нет видения будущего. То, что элита продолжает поддерживать Путина, не означает, что у них нет сомнений. Они есть, и чем дольше продолжается конфликт, тем больше вопросов возникает.

Под давлением настоящий Путин проявляется

В июне 2023 года марш, возглавляемый Евгением Пригожиным и недовольными солдатами ЧВК "Вагнер", на Москву стал самым серьезным ударом по образу Путина как сильного лидера, который сохраняет контроль над страной и предотвращает любую нестабильность. Когда стабильность - главный девиз Путина, утверждение, что восстание Пригожина не повлияет на его власть, ошибочно. В высших эшелонах власти России и других центрах силы еще свежо воспоминание о бледном, испуганном и беспомощном виде Путина во время бунта Пригожина.

Путин потерпел самое серьезное поражение в этом восстании. Однако российской армии удалось захватить некоторые деревни. С возрождением нарратива "Мы победим" Путин смог снова обрести уверенность. Но неожиданно Украина начала контрнаступление в Курской области. Результат неясен, но ясно, что украинское наступление - еще один серьезный удар по позиции Путина в российской элите. Характерно, что Дмитрий Медведев, ярый сторонник Путина, молчит и ждет, чтобы увидеть, какой курс действий выберет Путин.

В чем суть всего этого? Путин борется с серьезной угрозой и не знает, что делать. Он не действует даже как загнанный в угол крыса, готовая бороться изо всех сил, а как трусливый обманщик, который до сих пор избегал наказания за свои лживые речи. Как в случае с Пригожиным, Путин теперь осознает, что он больше не боится. Он кажется слабым и начинает думать о том, как избежать мести - и вся его решительность и бравада исчезают.

Нет плана Б

Этот урок, похоже, ускользает от западных политиков или они не хотят его понимать: противостоять Путину решительной риторикой. Подход, принятый западными странами, запрещающий использование поставленного оружия на территории России "для избежания эскалации", должен быть резко критиковался. "Эскалация" уже произошла - враг Путина вошел на территорию России! Но он не реагирует так, как его грозные угрозы должны были бы предполагать. Он кажется растерянным и не знает, что делать, потому что у России нет плана Б.

План А - единственный, который существует. Путин цепляется за него, следуя цитате, приписываемой Наполеону: "Бросайся в самую гущу и потом решай, что делать". Но что если все не пойдет по плану? Централизованная структура российского правительства показывает, что она не может эффективно импровизировать.

До сих пор Путин извлекал выгоду из наличия значительных ресурсов, в том числе войск для армии, и от того, что западные державы отвечали на его наглость и близорукость смирением и страхом. Если бы Запад действовал более решительно и твердо, не было бы разговоров об "эскалации".

Согласно Сунь-цзы и Никколо Макиавелли, демонстрация страха предоставляет противнику мощный инструмент. Постоянно выражая опасения по поводу эскалации, Запад непреднамеренно укрепляет Путина, что приводит к сдержанной и осторожной поддержке Украины. Однако этот подход создает дилемму, с которой должен столкнуться Запад. Украинское руководство ловко эксплуатирует страх Запада, провоцируя воспринимаемую "эскалацию" и ставя своих союзников в трудное положение: либо поддерживать свою поддержку, уступая "эскалации", либо отказаться от Украины и признать поражение, чего Запад еще не готов сделать.

Западные политики, похоже, одержимы страхом ввязаться в серьезный конфликт с Путиным, что частично превращает их в марионеток, управляемых как Москвой, так и Киевом. В результате Запад частично теряет контроль над своими действиями. Можно задаться вопросом, почему западные политики проявляют такую беспечность и не демонстрируют инициативы.

Основной причиной этого тревожного положения, скорее всего, является то, что Запад все еще не определился со своей ролью в этом конфликте и средствами достижения цели. К сожалению, даже через три года после начала войны нет четкого плана на будущее для России и Украины. Как моряк без компаса, не имеет значения, какой ветер дует – ни один из них не приведет вас к цели. Поэтому важно не только неизменно поставлять оружие Украине, но и вести борьбу против действующего режима в России и работать над его свержением. В противном случае, призрак "великой" войны в Европе, включая возможность использования ядерного оружия, никогда не исчезнет – и страх перед ним будет преследовать нас.

Несмотря на захват некоторых деревень российской армией после мятежа Пригожина, украинское контрнаступление в Курской области представляет собой еще одно серьезное испытание для позиции Путина в российской элите. Это наступление, как и мятеж Пригожина, застало Путина врасплох, что резко контрастирует с его прежними заявлениями о победе.

Международному сообществу следует обратить внимание на уязвимость Путина, продемонстрированную этими событиями. Его неспособность эффективно реагировать на вызовы, как внутренние, так и внешние, ставит под сомнение его способность руководить Россией стабильно и решительно. Если не обратить на это внимание, это может иметь серьезные последствия для будущего Украины и Европы в целом.

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