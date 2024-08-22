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Румынские правоохранители задержали Эндрю Тейт

После нескольких попыток

 and  John Stellmacher
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Румыния препятствует судам побратимам Тате, так как Великобритания преследует их международным...
Румыния препятствует судам побратимам Тате, так как Великобритания преследует их международным ордером на арест.

Румынские правоохранители задержали Эндрю Тейт

С начала 2022 года правоохранительные органы Румынии пристально следят за влиятельным лицом Эндрю Тейтом и его братом, подозревая их в причастности к торговле людьми и обвинениям в сексуальном насилии. После серии обысков оба были арестованы повторно.

Текущее расследование касается Эндрю Тейта и его брата Джеймса, которые стали объектами нескольких рейдов со стороны властей. Согласно заявлению представителя, расследование в отношении дома Тейтов было инициировано прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. Было выдано и исполнено четыре ордера на обыск в Бухаресте и прилегающих районах столицы Румынии.

Обвинения включают "создание преступной организации", "сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних" и "отмывание денег", но остается неясным, прямо ли эти обвинения направлены против 37-летнего Эндрю Тейта и 36-летнего Джеймса Тейта.

Эндрю и Джеймс Тейты были первоначально заключены под стражу в конце 2022 года. В середине 2023 года они были обвинены в установке ловушек для обмана женщин посредством эмоционального манипулирования и давления на них для создания порнографического контента. Дата суда еще не назначена. Эндрю Тейт якобы faces обвинения в изнасиловании в двух случаях.

Международный ордер на арест для них

Британские власти выдали международный ордер на арест братьев Тейтов в отдельном случае, связанном с расследованием обвинений в изнасиловании и торговле людьми. Кроме того, что они проживают в Румынии, Тейты также обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Великобритании. Власти утверждают, что дуэт не заявил о £21 миллионе (прибл. €25 миллионов) интернет-доходов с 2014 по 2022 год, уклоняясь от уплаты налогов.

Братья Тейты отрицают обвинения. Им запрещено покидать страну уже некоторое время. Эндрю Тейт, бывший кикбоксер, был запрещен на многих онлайн-платформах, таких как Instagram и TikTok, из-за неоднократных мизогинистских комментариев. Тем не менее, он все еще имеет более девяти миллионов подписчиков на X.

Британские власти выдали международный ордер на арест братьев Тейтов, ссылаясь на обвинения в изнасиловании и торговле людьми в отдельном случае. Система правосудия Румынии также расследует причастность Тейтов к торговле людьми, как указано в обвинениях в сексуальном насилии.

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