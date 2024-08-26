- Румынские граждане подвергаются насилию: в берлинском суде обвиняются отец и сын

Из-за принудительного труда, торговли людьми и эксплуатации, 52-летний мужчина и его 34-летний сын предстают перед Берлинским районным судом. Они обвиняются в незаконной перевозке работников из Румынии в Берлин в течение нескольких лет, использовании их в экстремальных условиях на стройплощадках без уплаты около 456 000 евро взносов в социальное обеспечение. Адвокаты на начальной стадии процесса заявили, что их клиенты сделают признания в будущем.

Подозреваемых в совершении этих действий в период с ноября 2015 года по июль 2020 года. Они якобы воспользовались тем, что работники, приехавшие из бедных семей, были "уязвимы из-за отсутствия навыков немецкого языка и не имели возможности обратиться за помощью из-за строгого надзора", согласно обвинительному акту. Незаконная занятость основывалась на "хорошо установленной и эффективной системе в течение многих лет".

Главный подозреваемый, 52-летний мужчина, отвечал за предоставление рабочей силы из своей страны для сноса на стройплощадках в Берлине, согласно обвинению. "Он нанимал около 50-70 рабочих в год, которых он или его сын привозили в Берлин на частично полностью переполненном микроавтобусе". Большие части их зарплаты удерживались на транспорт, питание и проживание. В жилых помещениях, по сообщениям, проживало до восьми человек в крайне тесных условиях.

До десяти часов работы в день

Работники находились в "состоянии абсолютной зависимости" от 52-летнего мужчины в сотрудничестве с его сыном и отдельно судимыми мужчинами. Они обычно работали до десяти часов в день, часто шесть дней в неделю. Было также распространено, что работники должны были пройти так называемый испытательный месяц без оплаты. Даже самые мелкие якобы нарушения правил наказывались угрозами и побоями или неделями увольнения. Только когда один из пострадавших работников подал жалобу, началось расследование, согласно обвинению.

52-летний мужчина содержался под стражей примерно в течение месяца в конце 2020 года. После обсуждений между судом, прокуратурой и защитой, подозреваемые теперь могут ожидать условных сроков, если они сделают полные признания. Также должны учитываться задержки в процессе. Кроме того, прокуратура требует конфискацию около 456 000 евро в случае главного подозреваемого. Процесс продолжит 28 августа.

Подозреваемые обвиняются в незаконном найме работников в экстремальных условиях в сфере строительства, удержании их зарплат и взносов в социальное обеспечение. Несмотря на обещание защиты сделать признания, мужчины предстают перед судом за свои якобы совершенные действия с ноября 2015 года по июль 2020 года. Эти работники, из-за своего бедного происхождения и языковых барьеров, якобы были эксплуатированы в хорошо установленной системе занятости.

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