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Руководство Ryanair предлагает ограничить потребление алкоголя.

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 and  Carmen Simpson
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Глава Ryanair, О'Лири, призывает ввести лимит на потребление алкоголя до полета для пассажиров.
Глава Ryanair, О'Лири, призывает ввести лимит на потребление алкоголя до полета для пассажиров.

- Руководство Ryanair предлагает ограничить потребление алкоголя.

В битве против беспорядков и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить потребление алкоголя перед посадкой. Пассажиры смогут приобрести максимум два напитка в аэропорту, согласно его заявлению британской газете "Телеграф". В этом летнем сезоне наблюдается значительный рост агрессии с еженедельными инцидентами.

"Может быть сложно распознать пьяных пассажиров на гейте, особенно когда они путешествуют группами", - сказал О'Лири. "Если они могут ходить и двигаться, они садятся на борт. Проблемы обычно начинаются после взлета самолета".

Он не планирует полностью запрещать алкоголь. "Мы не позволяем людям управлять автомобилем в нетрезвом виде, но продолжаем сажать их на самолеты на высоте 33 000 футов", - объяснил CEO ирландской бюджетной авиакомпании.

На рейсах, направляющихся в места вечеринок, такие как Ибица или некоторые греческие острова, часто возникают проблемы, связанные с алкоголем. В прошлом июле британский турист был приговорен к условному сроку за сексуальное нападение на стюардессу на борту самолета Ryanair, вылетевшего из Ньюкасла в Мальорку после употребления алкоголя.

О'Лири связывает рост инцидентов с смесью алкоголя с "пилюлями и порошками" (вероятно, имея в виду другие наркотики, такие как кокаин). Однако проблемы также возникают на рейсах, вылетающих из Ирландии или Германии.

Худшие дни - это дни с многочисленными задержками. "Люди ждут в аэропортах и пьют алкоголь", - сказал О'Лири. Более подходящим занятием было бы пить кофе или чай. "Это не какой-то приют для алкоголиков", - подчеркнул он. Его предложение не повлияет на доходы баров в аэропорту, заверил он.

"Несмотря на предложенное ограничение на потребление алкоголя в аэропорту, некоторые пассажиры все равно могут решить выпить алкоголь во время своего отпуска, как это часто бывает на рейсах, направляющихся в места вечеринок, такие как Ибица или греческие острова".

"Чтобы предотвратить эскалацию инцидентов, пассажирам было бы полезно рассмотреть более здоровые варианты, такие как кофе или чай, вместо алкоголя во время ожидания задержанных рейсов, чтобы обеспечить более плавное путешествие для всех участников".

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