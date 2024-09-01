Руководство России ведет себя так, будто Трамп победил на выборах.

Дональд Трамп заявляет, что может разрешить конфликт между Россией и Украиной в один день: такова позиция одного из участников. Однако Москва имеет другое мнение и представляет публике теоретическую ситуацию.

Кремль не верит в быструю победу в войне против Украины, если Трамп будет переизбран на пост президента США. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому телевидению, "Я не верю в волшебную палочку. Это не решится в один день". Эти комментарии были ответом на заявление Трампа о том, что он может положить конец конфликту между Россией и Украиной в один день.

Песков допустил такую возможность, задавшись вопросом: "А что, если следующий президент США в своей инаугурационной речи объявит, что США вмешиваются в дело мира и прекращают поддержку Украины? Возможно, это приведет к смене перспектив, в частности, в Киеве". Песков подчеркнул, что это всего лишь гипотетическая ситуация.

Харрис или Трамп, Москва не проявляет предпочтений

По словам представителя Путина, поставки оружия США на Украину только углубляют конфликт. Отношения между Москвой и США, как сообщается, находятся на рекордно низком уровне. Официально Песков заявил, что Россия не поддерживает ни одного из кандидатов на пост президента США - Трампа (республиканца) и Камалы Харрис (демократа) на выборах в США.

Украина уже почти три года борется с российской оккупацией, получая военную помощь от нескольких западных стран, но без существенных изменений на военном фронте. России требует прекращения огня, что фактически означает капитуляцию Украины.

Зеленский хочет поговорить с Харрис и Трампом

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил желание представить свой план мира американскому лидеру Джо Байдену. Зеленский специально упомянул предстоящую в конце сентября сессию Генеральной Ассамблеи ООН, на которой он планирует присутствовать и, возможно, встретиться с Байденом. Кроме того, Зеленский хочет обсудить свой план мира с двумя вероятными преемниками президента США - вице-президентом Харрис и, скорее всего, ее соперником Трампом. Выборы в США пройдут в начале ноября, а передача власти в Белом доме состоится в январе. Байден не баллотируется на переизбрание.

"Суть этого плана - убедить Россию прекратить войну", - объявил Зеленский во вторник. "Нет уступок Путину", - заявил Зеленский в отношении российского лидера. Диалог в настоящее время "пуст и бесплоден", поскольку Путин не заинтересован в ведении переговоров о мире дипломатическим путем.

В ответ на план мира Зеленского представитель Совета президента России Песков сохранил позицию России, заявив: "Мы остаемся привержены своей позиции по конфликту и не пойдем на компромисс по вопросу о прекращении огня". Он также уточнил: "Следующий президент США, будь то вице-президент Харрис или бывший президент Трамп, должен понять, что интересы России в Украине не изменятся".

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