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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Руководство родителей не учреждения для раскрытия данных об отсутствующих школьниках в Северном Рейн-Вестфалии.

Родители своевременно и точно узнают, если их ребенок пропускает школу без их согласия; Оппозиция СвДП предлагает ввести унифицированные правила по всей стране.

 and  Vladimir Milov
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Озабоченность родителей начинает проявляться, когда ребенок не появляется в школе, и возникает...
Озабоченность родителей начинает проявляться, когда ребенок не появляется в школе, и возникает вопрос, получил ли он своевременное уведомление.

- Руководство родителей не учреждения для раскрытия данных об отсутствующих школьниках в Северном Рейн-Вестфалии.

В Северном Рейне-Вестфалии нет планов по введению единой государственной политики, регламентирующей, как школы должны оповещать родителей, если их ребенок прогуливает школу без уважительной причины. Как объяснила министр Доротея Феллер (ХДС) в ответ на запрос от СВП, родителей следует информировать и консультировать по основным вопросам, связанным со школой. "Это включает в себя оповещение родителей, если студенты, особенно младшие, неожиданно не появляются в школе без видимой причины", - заявила Феллер. Однако конкретный метод оставляется на усмотрение отдельных школ, и государство не планирует вводить более подробные процедуры.

Фракция СВП в ландтаге отметила в своем запросе случаи, когда дети пропадали по дороге в школу, и родители узнавали об этом только днем. Такая неопределенность затрагивает не только родителей, но и учителей и одноклассников, считают представители СВП Марсель Хафке и Франциска Мюллер-Рех. Они предложили более своевременное оповещение школы родителей, что могло бы помочь быстрее и безопаснее найти ребенка, если бы что-то произошло.

Феллер не смогла ответить, сколько детей пропало по дороге в школу в последние годы в Северном Рейне-Вестфалии, так как это потребовало бы трудоемкого ручного поиска и заняло бы много времени. Тем не менее, она упомянула, что увеличение полицейского присутствия на школьных маршрутах может способствовать снижению потенциальных рисков для детей.

Предложение СВП по улучшению контроля посещаемости школ включает в себя предложение ландтагу, парламенту Северного Рейна-Вестфалии, рассмотреть возможность введения обязательства для школ более оперативно оповещать родителей, если их ребенок отсутствует без уважительной причины. В таком случае школы должны были бы следовать строгим правилам, установленным ландтагом, чтобы гарантировать своевременное общение с родителями.

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