1️⃣ Навигация по трудностям: Приспособление к жизни в колледже может быть подавляющим для многих студентов, и они часто приносят с собой эмоциональный багаж. Психолог предлагает пять полезных советов для родителей, чтобы помочь своим детям в поддержании психического здоровья.

2️⃣ Соглашения о неконкуренции: Несмотря на то, что работодатель может потребовать от вас подписать такое соглашение, существуют случаи, когда оно не является юридически действительным. Узнайте, на что нужно обратить внимание.

3️⃣ Звездные наблюдения: Астрономы впервые наблюдали сложные движения огромных газовых пузырей над соседними звездами. Эти шары в 75 раз больше Солнца и поднимаются и опускаются, как внутри лампы Лava.

4️⃣ Симпатия к бедствиям: В отличие от большинства фильмов про зомби, где все думают только о себе, люди обычно объединяются во время бедствий. Эксперт приводит множество примеров этого явления.

5️⃣ Самоисследование: Все больше людей начинают путешествовать в одиночку, и один отель теперь предлагает специализированный пакет для одиноких гостей, чтобы открыть для себя свою сексуальность по-новому.

🔥 Яростный пожар: Захватывающая съемка в реальном времени показывает, как лесной пожар охватывает пик Сантьяго в Южной Калифорнии. Пожар вынудил власти выдавать приказы об эвакуации.

• Харрис сохранила близкую гонку с Трампом после впечатляющей дискуссии• Мать стрелка из школы Апалачи извинилась перед семьями жертв в открытом письме• Выжившие после 11 сентября продолжают борьбу за ответственность от Саудовской Аравии, 23 года спустя

👑 Спорный дисплей: Новые скульптуры королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также их корги вызвали споры в королевском художественном мире.

🥦 Исследование показывает, что семь жизненно важных питательных веществ отсутствуют в рационах миллиардов людей по всему миру. Узнайте, как включить их в свои блюда.

🇪🇸 Неприемлемое поведение: Власти в популярном туристическом направлении разместили предупреждения по всему городу, призывающие британских туристов одеваться и вести себя подобающим образом.

📱 Какая страна представила планы по установлению минимального возрастного предела для детей, использующих социальные сети? А. Австралия Б. Китай В. Франция Г. Канада⬇️ Прокрутите вниз, чтобы проверить ответы.

🎤 Непреклонная амбиция: Кажется, что карьера поп-звезды Чэпелл Рон взлетела загадочно, но ее путь к славе был десятилетним упорным путешествием.

😂 Завершение на высокой ноте: Comedy's Fresh Take на комедийных выступлениях revolutionizes the industry, and comedians are all in favor, saying it is significantly different from traditional comedy performances.

