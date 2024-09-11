Руководство по выпуску из колледжа, обязательные трудовые договоры и "почки для самоуважения": резюме новостей дня
👋 Привет! Вы можете в это поверить? 5 вещей PM вернулся, и у нас есть для вас настоящие новости. Фраза "Момент Титаника" - последнее, что вы хотели бы услышать на корабле, но именно это сказал один из пассажиров после того, как круизный лайнер "Карневал Спирит" неожиданно столкнулся с айсбергом в Аляске.
Вот что вы могли пропустить, пока наслаждались своим днем:
5 вещей
1️⃣ Навигация по трудностям: Приспособление к жизни в колледже может быть подавляющим для многих студентов, и они часто приносят с собой эмоциональный багаж. Психолог предлагает пять полезных советов для родителей, чтобы помочь своим детям в поддержании психического здоровья.
2️⃣ Соглашения о неконкуренции: Несмотря на то, что работодатель может потребовать от вас подписать такое соглашение, существуют случаи, когда оно не является юридически действительным. Узнайте, на что нужно обратить внимание.
3️⃣ Звездные наблюдения: Астрономы впервые наблюдали сложные движения огромных газовых пузырей над соседними звездами. Эти шары в 75 раз больше Солнца и поднимаются и опускаются, как внутри лампы Лava.
4️⃣ Симпатия к бедствиям: В отличие от большинства фильмов про зомби, где все думают только о себе, люди обычно объединяются во время бедствий. Эксперт приводит множество примеров этого явления.
5️⃣ Самоисследование: Все больше людей начинают путешествовать в одиночку, и один отель теперь предлагает специализированный пакет для одиноких гостей, чтобы открыть для себя свою сексуальность по-новому.
Смотрите это
🔥 Яростный пожар: Захватывающая съемка в реальном времени показывает, как лесной пожар охватывает пик Сантьяго в Южной Калифорнии. Пожар вынудил власти выдавать приказы об эвакуации.
Главные заголовки
• Харрис сохранила близкую гонку с Трампом после впечатляющей дискуссии• Мать стрелка из школы Апалачи извинилась перед семьями жертв в открытом письме• Выжившие после 11 сентября продолжают борьбу за ответственность от Саудовской Аравии, 23 года спустя
Посмотрите на это
👑 Спорный дисплей: Новые скульптуры королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также их корги вызвали споры в королевском художественном мире.
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🥦 Исследование показывает, что семь жизненно важных питательных веществ отсутствуют в рационах миллиардов людей по всему миру. Узнайте, как включить их в свои блюда.
Цитата
🇪🇸 Неприемлемое поведение: Власти в популярном туристическом направлении разместили предупреждения по всему городу, призывающие британских туристов одеваться и вести себя подобающим образом.
Время викторины
📱 Какая страна представила планы по установлению минимального возрастного предела для детей, использующих социальные сети? А. Австралия Б. Китай В. Франция Г. Канада⬇️ Прокрутите вниз, чтобы проверить ответы.
Звездный уголок
🎤 Непреклонная амбиция: Кажется, что карьера поп-звезды Чэпелл Рон взлетела загадочно, но ее путь к славе был десятилетним упорным путешествием.
Хорошие вибрации
😂 Завершение на высокой ноте: Comedy's Fresh Take на комедийных выступлениях revolutionizes the industry, and comedians are all in favor, saying it is significantly different from traditional comedy performances.
Спасибо, что читаете
👋 Увидимся завтра. Пока, оставайтесь любопытными!✨ Ответ на викторину: В попытке решить проблему психического и физического здоровья детей Австралия предложила ввести минимальный возрастной предел для использования социальных сетей.📧 Исследуйте все новостные рассылки CNN.
5 вещей PM приносит вам CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce и Kimberly Richardson.
- После изучения полезных советов для родителей от психолога мы можем лучше поддерживать своих детей, когда они преодолевают трудности колледжа, гарантируя, что мы все вместе идем по этому пути как семья.
- Важно знать случаи, когда соглашения о неконкуренции не являются юридически действительными, чтобы защитить наши профессиональные интересы.