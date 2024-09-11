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Руководство по выпуску из колледжа, обязательные трудовые договоры и "почки для самоуважения": резюме новостей дня

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
Изображение с события, на котором предмет с интенсивным, решительным выражением.
Изображение с события, на котором предмет с интенсивным, решительным выражением.

Руководство по выпуску из колледжа, обязательные трудовые договоры и "почки для самоуважения": резюме новостей дня

👋 Привет! Вы можете в это поверить? 5 вещей PM вернулся, и у нас есть для вас настоящие новости. Фраза "Момент Титаника" - последнее, что вы хотели бы услышать на корабле, но именно это сказал один из пассажиров после того, как круизный лайнер "Карневал Спирит" неожиданно столкнулся с айсбергом в Аляске.

Вот что вы могли пропустить, пока наслаждались своим днем:

5 вещей

1️⃣ Навигация по трудностям: Приспособление к жизни в колледже может быть подавляющим для многих студентов, и они часто приносят с собой эмоциональный багаж. Психолог предлагает пять полезных советов для родителей, чтобы помочь своим детям в поддержании психического здоровья.

2️⃣ Соглашения о неконкуренции: Несмотря на то, что работодатель может потребовать от вас подписать такое соглашение, существуют случаи, когда оно не является юридически действительным. Узнайте, на что нужно обратить внимание.

3️⃣ Звездные наблюдения: Астрономы впервые наблюдали сложные движения огромных газовых пузырей над соседними звездами. Эти шары в 75 раз больше Солнца и поднимаются и опускаются, как внутри лампы Лava.

4️⃣ Симпатия к бедствиям: В отличие от большинства фильмов про зомби, где все думают только о себе, люди обычно объединяются во время бедствий. Эксперт приводит множество примеров этого явления.

5️⃣ Самоисследование: Все больше людей начинают путешествовать в одиночку, и один отель теперь предлагает специализированный пакет для одиноких гостей, чтобы открыть для себя свою сексуальность по-новому.

В Беларуси записано видео, показывающее, как лес горит в Национальном парке «Беловежская пуща».

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Цитата

🇪🇸 Неприемлемое поведение: Власти в популярном туристическом направлении разместили предупреждения по всему городу, призывающие британских туристов одеваться и вести себя подобающим образом.

Время викторины

📱 Какая страна представила планы по установлению минимального возрастного предела для детей, использующих социальные сети? А. Австралия Б. Китай В. Франция Г. Канада⬇️ Прокрутите вниз, чтобы проверить ответы.

Звездный уголок

🎤 Непреклонная амбиция: Кажется, что карьера поп-звезды Чэпелл Рон взлетела загадочно, но ее путь к славе был десятилетним упорным путешествием.

Изделие выполнил художник Антонио Бреннан.

Хорошие вибрации

😂 Завершение на высокой ноте: Comedy's Fresh Take на комедийных выступлениях revolutionizes the industry, and comedians are all in favor, saying it is significantly different from traditional comedy performances.

Спасибо, что читаете

👋 Увидимся завтра. Пока, оставайтесь любопытными!Ответ на викторину: В попытке решить проблему психического и физического здоровья детей Австралия предложила ввести минимальный возрастной предел для использования социальных сетей.📧 Исследуйте все новостные рассылки CNN.

5 вещей PM приносит вам CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce и Kimberly Richardson.

  1. После изучения полезных советов для родителей от психолога мы можем лучше поддерживать своих детей, когда они преодолевают трудности колледжа, гарантируя, что мы все вместе идем по этому пути как семья.
  2. Важно знать случаи, когда соглашения о неконкуренции не являются юридически действительными, чтобы защитить наши профессиональные интересы.
Изображение с ID 617719590, сделанное 10 сентября 2024 года в 12:00:51

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