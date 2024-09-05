- Руководство по снижению стоимости топлива для потребителей

В Саксонии-Анхальт жители могут ждать снижения цен на газ. В результате опроса местных поставщиков, проведенного Дойче Прессе-Агентурой, стало известно, что несколько местных поставщиков объявили или уже ввели снижение цен. Цены на природный газ в Дессау и Лютерштадте Виттенберг уже снизились с 1 сентября, но только для клиентов по специальным тарифам.

Генеральный директор муниципальных коммунальных служб Дессау, Дино Хёлль, отметил, что оптовые рыночные цены снизились после значительных колебаний предыдущих лет. К факторам, способствующим снижению цен, относятся мягкая зима, снижение потребления и полные хранилища. Тем не менее, цены еще не достигли уровня до пандемии/войны в Украине, как объяснил представитель муниципальных коммунальных служб в Виттенберге. Для домохозяйств с потреблением 18 000-20 000 кВтч счета за отопление могут снизиться на 320-450 евро, согласно местным поставщикам.

Некоторые поставщики все еще следят за будущими событиями.

Цены на газ в Вернигероде уже были снижены в начале года благодаря долгосрочным стратегиям закупок. Местные поставщики в Халле и Зангерхаузене объявили о снижении цен, но точные даты остаются неопределенными. В Зангерхаузене упоминалось, что в первую очередь будет скорректирована сеть и сборы, что существенно повлияет на цену газа.

Местные поставщики в Саксонии-Анхальт, в некоторой степени, следуют национальной тенденции, как сообщается на портале сравнения Verivox. Согласно этому, 41 базовый поставщик планирует снизить цены в ближайшие месяцы в среднем на 10,6%. Восьмь поставщиков объявили о незначительном повышении цен.

Цена базовой поставки в Саксонии-Анхальт существенно выше средней по стране

Тем не менее, средняя цена базовой поставки составляет 14,2 цента за кВтч, согласно порталу сравнения. С лучшими тарифами для новых клиентов семья с потреблением газа 20 000 кВтч могла бы сэкономить примерно 1060 евро, сменив поставщика в течение года.

Эксперт по энергетике Торстен Шторк из Verivox заявил: "Высокие закупочные цены во время энергетического кризиса все еще влияют на базовую поставку и делают ее относительно дорогой". Базовые поставщики, как правило, имеют долгосрочные стратегии закупок. В Саксонии-Анхальт уровень цен, составляющий 15,5 цента за кВтч газа, существенно выше среднего по стране. Одним из основных факторов является относительно более высокая сеть сборов.

Муниципальные коммунальные службы в Зангерхаузене планируют снизить цены на газ, но точные даты остаются неопределенными из-за приоритета корректировки сети и сборов. В муниципалитете Дессау, возглавляемом генеральным директором Дино Хёллем, наблюдается снижение цен на природный газ, что объясняется снижением потребления, мягкой зимой и полными хранилищами.

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