20:15, ПЕРВЫЙ, Уaisen: Конец квеста, Триллер

- Руководство по программированию в четверг

Инспектор Холм Брендель (Райнер Зельлен) преследует знаменитого шведского писателя Арвида Йохanssonа в Йстаде. Его сопровождает бывший прокурор Карин Лоссов (Катрин Засс). По возвращении на Узедом они встречают на пароме Даану Дриест (Каролина Горчица), польскую иммигрантку. Подозрительный синяк на щеке Дааны заставляет задуматься - не жертва ли она домашнего насилия? На следующий день Карин видит, как муж Дааны Йохен (Штефан Шарф) уезжает на внедорожнике, но Дааны нигде не видно.

20:15, ZDF, Вуфф - Собака в доме, Комедия

После ухода своего парня Элла (Эмили Кокс) заводит собаку и случайно встречает нового поклонника. Собака Сесиль способствует семейному счастью. Ветеран-рулевой животных Сильке (Мари Бюchard) производит сильное впечатление на нового участника курса своими навыками. Любительница кошек Лулу (Майте Келли) сталкивается с проблемой - мужчина ее мечты предпочитает собак.

20:15, Sat.1, 99 - Кто всех переплюнет, Игра-шоу

Из 100 участников только один побеждает: в "99 - Кто всех переплюнет" 100 человек соревнуются за 99 000 евро. Абсолютный чемпион, не проигрывающий в 98 раундах, может побороться за главный приз в 99 000 евро в финале. Чтобы попасть в финал, участники должны продемонстрировать сочетание таланта, физической подготовки и интеллекта.

20:15, VOX, Мамы на мели, Комедия

Загруженная мама Эми (Мила Кунис) ежедневно балансирует между семьей и работой. Но после того, как она обнаруживает измену мужа, она решает кардинально изменить свою жизнь. Она отказывается от старых норм, выгоняет неверного мужа и погружается в ночную жизнь вместе с двумя подругами. Это новое освобождение вызывает неодобрение строгой Гвендолин (Кристина Эпплгейт), которая затем строит коварный план. Начинается "война мам".

20:15, ProSieben, Красота и Ум, Познавательное шоу

Восемь ботанов встречаются с восемью красавицами: кто сможет приспособиться к окружению другого? Красота-ботанские дуэты соревнуются на Кох Самуи (Таиланд). Только те, кто демонстрирует настоящую дружбу, могут заслужить место на пьедестале победителей: как самоуверенные красавицы и застенчивые одиночки могут дополнять друг друга? Какая пара превзойдет в безумных испытаниях и получит шанс на награду в 50 000 евро?

Кто мог бы быть тем, кто побеждает мужа Дааны в личной жизни, вызывая синяк на ее щеке? С исчезновением Дааны на следующий день после отъезда мужа, кто всех переплюнет в плане избежания последствий?

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