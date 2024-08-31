- Руководители восточного отделения "Эдеки" выразили свое отстранение от анти-АФД инициативы

Edeka занимает твердую позицию против партии AfD перед выборами в Саксонии и Тюрингии, используя маркетинговую кампанию. Однако это вызвало разногласия внутри компании. Многие филиалы в восточных землях Германии дистанцируются от действий Edeka. Местные управляющие магазинами, используя платформы социальных сетей, такие как Facebook и Instagram, заявляют, что они не занимаются политическими вопросами и не поддерживают кампанию головной компании.

Заявление "Nah und Gut in Sächsischem Bockau", также связанное с Edeka, гласит: "Мы не понимаем и не поддерживаем, почему Edeka высказывает политические взгляды, и мы решительно дистанцируемся от этого". Их рынки обслуживают всех, и они работают независимо как розничные торговцы для своего сообщества. Выражение политических взглядов как корпорации угрожает "нашему существованию и работе", они добавляют, подчеркивая свою зависимость от каждого клиента.

Подобные настроения были высказаны владельцами рынков Edeka в Хальберштадте, Ашерслебене и Цербсте, все из Саксонии-Анхальт. Все три заявления содержат фразу: "Я розничный торговец, а не политик, и не буду вмешиваться в такие дела через свой рынок!"

Edeka и анти-AfD кампания

Edeka опубликовала полностраничную рекламу в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", еженедельной газете "Die Zeit" и в социальных сетях. Под заголовком "Почему синий не вариант в Edeka" реклама ссылается на использование партии AfD синего цвета в качестве основного.

Реклама представляет собой различные фрукты и овощи, такие как огурцы, брокколи, бананы, вишни и клубника. Текст гласит: "В отделе фруктов и овощей есть из чего выбрать разных цветов." Далее говорится: "Эволюция нас научила: синий - не лучший выбор. В Германии синие уже представляют самую большую угрозу для многообразного общества."

Партия AfD отреагировала на маркетинговую кампанию Edeka. Торбен Брагга, заместитель пресс-секретаря ландтага Тюрингии, поблагодарил неизвестную социальную сеть за "прилежную поддержку" в избирательной кампании. Он обратился к Edeka со словами: "Ваши клиенты, сотрудники, поставщики тоже голосуют за нас."

Ассоциация розничных торговцев HDE также критикует AfD

Президент Ассоциации розничной торговли Германии (HDE) Александр фон Прен публично высказался на этой неделе. Он призвал голосовать за демократические партии. "Я могу только предостеречь все партии от склонения общественных норм к исключению и ненависти", - сказал он. "Это не ведет общество и экономику к процветающему будущему, а к тупику", - добавил он.

По данным HDE, в настоящее время в розничной торговле около 120 000 вакансий. "Откуда возьмется необходимая рабочая сила, если к власти придут эксклюзивные и изолирующие политики?" - спрашивает фон Прен. Он описал AfD как опасную и безответственную: "Бьорн Хокке, один из руководителей AfD, вновь выразил желание о банкротстве семейных бизнесов, которые публично поддерживают кампанию за разнообразие в обществе и экономике", - отметил фон Прен.

Фон Прен имеет в виду кампанию "Сделано в Германии - Сделано разнообразием", инициативу более чем 40 немецких компаний. Участники включают сеть аптек Rossmann, производителя цепных пильных пил и садовых инструментов Stihl, пищевую корпорацию Pfeifer & Langen, производителя бытовой техники Vorwerk и аудиоспециалиста Sennheiser. Топ-кандидат AfD в Тюрингии Хокке критиковал кампанию на weekend-мероприятии вSommerda, согласно отчету MDR, назвав ее лицемерной. "Я надеюсь, что эти компании столкнутся с серьезными экономическими трудностями", - сказал Хокке.

Топ-кандидат AfD в Тюрингии Хокке критиковал кампанию "Сделано в Германии - Сделано разнообразием", в которой участвуют несколько крупных немецких компаний, назвав ее лицемерной и пожелав экономических трудностей тем, кто участвует. Несмотря на это, заместитель пресс-секретаря ландтага Тюрингии AfD Торбен Брагга поблагодарил неизвестную социальную сеть за поддержку во время избирательной кампании и признал, что клиенты и сотрудники Edeka также голосуют за партию.

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