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Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

 and  Yaroslav Smith
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Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то...
Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то необычным для других рейсов.

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

В своей борьбе против деструктивного поведения и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить продажу алкоголя перед полетом в аэропортах. Пассажирам разрешается приобретать только два напитка на один посадочный талон, согласно О'Лири, который обсуждал это с британской газетой "Телеграф". В этом летнем сезоне наблюдается увеличение случаев насилия, с почти еженедельными нападениями.

Определение пьяных пассажиров у выхода на посадку может быть сложной задачей, особенно когда они путешествуют группами, отметил О'Лири. Если они могут ходить и передвигаться, им разрешается садиться на борт. Однако проблемы часто возникают после взлета.

О'Лири не призывает к запрету напитков, а сравнивает это с тем, что людям не разрешают водить машину в нетрезвом виде, но все же разрешают садиться на самолет, летящий на высоте 33 000 футов.

Конфликты, связанные с алкоголем, на рейсах в места отдыха

Инциденты, вызванные алкоголем, часто происходят на рейсах из Великобритании в популярные места отдыха, такие как Ибица и некоторые греческие острова. Например, в июле британский турист получил условный срок за сексуальное нападение на бортпроводника на рейсе Ryanair из Ньюкасла в Майорку.

По словам О'Лири, рост таких инцидентов является результатом сочетания алкоголя с "таблетками и порошками", что, скорее всего, является ссылкой на другие наркотики, такие как кокаин. Однако проблемы также возникают на рейсах, вылетающих из Ирландии или Германии. Самые сложные дни для экипажа - это те, когда есть многочисленные задержки, когда пассажиры могут прибегнуть к употреблению алкоголя, ожидая в аэропортах. Будет разумно, по мнению О'Лири, проводить время ожидания с кофе или чаем вместо этого. Его предложение не повредит прибыли баров в аэропортах.

Авиакомпаниям следует рассмотреть возможность ужесточения политики в отношении алкоголя в аэропортах, чтобы предотвратить деструктивное поведение, как предлагает CEO Ryanair Майкл О'Лири. Предложение О'Лири, которое включает ограничение продажи алкоголя перед полетом, направлено на снижение случаев инцидентов, связанных с алкоголем, на борту самолетов.

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