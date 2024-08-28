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ЭкономикаНовостиКомиссия

Руководитель Ryanair выражает желание ограничить потребление алкоголя пассажирами.

Расстройство, связанное с самолетами, в результате общественных беспорядков

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Многократные сообщения о нарушениях были получены на рейсах Ryanair, направляющихся на Ибицу.
Многократные сообщения о нарушениях были получены на рейсах Ryanair, направляющихся на Ибицу.

Руководитель Ryanair выражает желание ограничить потребление алкоголя пассажирами.

В битве против неподобающего поведения и инцидентов на самолетах CEO Ryanair Майкл О'Лири выступает за ограничение количества напитков, которые можно приобрести в аэропортах перед посадкой. Как сообщает The Telegraph, О'Лири предложил разрешать пассажирам покупать не более двух напитков по одному посадочному талону. В этом летнем сезоне случаи насилия участились, почти еженедельно происходят нападения.

Определить пьяных пассажиров у выхода на посадку для авиакомпаний бывает сложно, особенно когда они путешествуют в группе, отметил О'Лири. "Если они могут стоять и передвигаться, то садятся в самолет. Проблемы начинаются, когда самолет взлетает", - сказал он.

О'Лири не хочет полностью запретить алкоголь. Вместо этого он сравнил ситуацию с вождением в нетрезвом виде, что незаконно, в то время как пассажиры продолжают садиться на самолеты пьяными на высоте 33 000 футов.

Алкогольные инциденты на рейсах "вечеринок"

Было зафиксировано множество случаев, когда алкоголь становился причиной инцидентов на рейсах из Великобритании в популярные места отдыха, такие как Ибица и некоторые греческие острова. В июле британский турист получил условный срок за сексуальные домогательства в отношении стюардессы на борту самолета Ryanair, летевшего из Ньюкасла на Майорку, в результате чего алкоголь и, возможно, другие наркотики, такие как кокаин, сыграли свою роль.

О'Лири связывает рост инцидентов с комбинацией алкоголя и "таблеток и порошков", очевидно, имея в виду наркотики, такие как кокаин. Однако проблемы также возникают на рейсах, вылетающих из Ирландии или Германии. Задержки особенно сложны, так как пассажиры склонны проводить время в аэропортах, выпивая алкоголь вместо того, чтобы ждать с кофе или чаем. Как выразился О'Лири: "Это не алкогольный круиз".

Несмотря на свое предложение, О'Лири утверждает, что оно не повлияет на доходы баров в аэропортах.

Комиссия выразила обеспокоенность растущим числом случаев опьянения и неподобающего поведения на рейсах, особенно на рейсах "вечеринок" в местах отдыха, подобных Ибице и некоторым греческим островам. Вслед за предложением О'Лири Комиссия рассматривает возможность ужесточения правил для покупки алкоголя перед посадкой, чтобы предотвращать подобные инциденты.

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