- Руководитель Rheinmetall прогнозирует значительный рост выручки.

Корпорация Rheinmetall ставит своей целью стать лидером своей отрасли на глобальном уровне к 2030 году, как сообщает Handelsblatt. "Для этого нам нужен годовой доход в 40 миллиардов евро", - сказал CEO Армин Паппергер газете. Компания планирует превзойти отметку в 10 миллиардов евро в этом году, что составит впечатляющий рост на 40%, как заявил босс.

Паппергер считает, что расширение компании откроет возможности для сотрудничества с влиятельными политиками и сокращения затрат на производство боеприпасов и бронетехники. Он видит в четырехкратном увеличении годового дохода до 40 миллиардов евро среднесрочную цель, а слияния и поглощения - ключевые элементы своего плана роста. Rheinmetall уже приобрела Loc (США) и Expal (Испания).

План роста Rheinmetall включает в себя изучение возможностей сотрудничества с другими металлургическими компаниями, так как расширение за пределы производства оружия может принести потенциальную экономию на материалах. К 2030 году корпорация планирует увеличить свой годовой доход не только от оружия и боеприпасов, но и от других металлов, стремясь достичь впечатляющей отметки в 40 миллиардов евро.

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