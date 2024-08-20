Руководитель мемориала концлагеря предупреждает о партии "Альтернатива" и сталкивается с угрозами.

Письмо от Йенса-Кристіана Вагнера, ответственного за мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора, вызвало значительное недовольство. Он предостерег избирателей от поддержки партии AfD в Тюрингии, и вследствие этого последовали последствия. Его изображение было размещено на памятном камне в Миттельбау-Дора, как он сообщал на различных платформах. Этот камень является памятником трагическим случаям маршей смерти из лагерного комплекса Миттельбау-Дора.

Кроме того, женщина из Веймара отправила письмо Вагнеру, предполагая, что он, подобно покойному парламентскому государственному депутату от СДПГ Томасу Хартунгу, может получить наказание за свои действия. Хартунг трагически скончался 30 июля от рака, ранее выражая обеспокоенность по поводу AfD и Йёрка Хёкке, призывая граждан поддерживать демократические партии.

Вагнер по-прежнему критически относится к AfD, считая их ссылки на нацизм банализацией его преступлений. AfD в Тюрингии признана офисом по защите конституции правой экстремистской организацией с устойчивым статусом. Недавно историк направил письмо избирателям Тюрингии, выразив свои опасения в свете предстоящих выборов в ландтаг 1 сентября.

Письмо пожилым в Тюрингии

Вагнер заявил, что AfD пытается игнорировать страдания жертв нацизма, даже в концентрационных лагерях, подобных Бухенвальду и Миттельбау-Дора. Письмо reached почти 300 000 пожилых людей в Тюрингии.

Спикер мемориалов предположил, что резкая реакция на письмо была результатом его массового распространения. В Nordhausen был подан полицейский рапорт после того, как изображение Вагнера было вырезано из одного из писем и помещено на памятный камень.

Вице-президент Бундестага Каtrin Гёринг-Эккарт решительно осудила эти угрозы, назвав их неприемлемыми. Она сожалела, что некоторые круги общества потеряли моральный компас, пытаясь запугать и заставить замолчать защитников демократии и наследия памяти.

Главный кандидат от ХДС на выборах в ландтаг Тюрингии Марио Войт охарактеризовал нападки на Вагнера как нетерпимые. По его мнению, помнить убийственный нацистский режим по-прежнему важно, особенно с учетом возрождения антисемитизма и враждебности.

Письмо женщины предполагало, что Йенс-Кристіан Вагнер, подобно покойному парламентскому депутату от СДПГ Томасу Хартунгу, может получить наказание за критику AfD из-за их ссылок на нацизм. Идеология национал-социализма, лежащая в основе нацистских преступлений, банализируется действиями AfD, считает Вагнер.

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