Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНационал-социализм

Руководитель мемориала концлагеря предупреждает о партии "Альтернатива" и сталкивается с угрозами.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Границы прежнего концлагеря Бухенвальд.
Границы прежнего концлагеря Бухенвальд.

Руководитель мемориала концлагеря предупреждает о партии "Альтернатива" и сталкивается с угрозами.

Письмо от Йенса-Кристіана Вагнера, ответственного за мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора, вызвало значительное недовольство. Он предостерег избирателей от поддержки партии AfD в Тюрингии, и вследствие этого последовали последствия. Его изображение было размещено на памятном камне в Миттельбау-Дора, как он сообщал на различных платформах. Этот камень является памятником трагическим случаям маршей смерти из лагерного комплекса Миттельбау-Дора.

Кроме того, женщина из Веймара отправила письмо Вагнеру, предполагая, что он, подобно покойному парламентскому государственному депутату от СДПГ Томасу Хартунгу, может получить наказание за свои действия. Хартунг трагически скончался 30 июля от рака, ранее выражая обеспокоенность по поводу AfD и Йёрка Хёкке, призывая граждан поддерживать демократические партии.

Вагнер по-прежнему критически относится к AfD, считая их ссылки на нацизм банализацией его преступлений. AfD в Тюрингии признана офисом по защите конституции правой экстремистской организацией с устойчивым статусом. Недавно историк направил письмо избирателям Тюрингии, выразив свои опасения в свете предстоящих выборов в ландтаг 1 сентября.

Письмо пожилым в Тюрингии

Вагнер заявил, что AfD пытается игнорировать страдания жертв нацизма, даже в концентрационных лагерях, подобных Бухенвальду и Миттельбау-Дора. Письмо reached почти 300 000 пожилых людей в Тюрингии.

Спикер мемориалов предположил, что резкая реакция на письмо была результатом его массового распространения. В Nordhausen был подан полицейский рапорт после того, как изображение Вагнера было вырезано из одного из писем и помещено на памятный камень.

Вице-президент Бундестага Каtrin Гёринг-Эккарт решительно осудила эти угрозы, назвав их неприемлемыми. Она сожалела, что некоторые круги общества потеряли моральный компас, пытаясь запугать и заставить замолчать защитников демократии и наследия памяти.

Главный кандидат от ХДС на выборах в ландтаг Тюрингии Марио Войт охарактеризовал нападки на Вагнера как нетерпимые. По его мнению, помнить убийственный нацистский режим по-прежнему важно, особенно с учетом возрождения антисемитизма и враждебности.

Письмо женщины предполагало, что Йенс-Кристіан Вагнер, подобно покойному парламентскому депутату от СДПГ Томасу Хартунгу, может получить наказание за критику AfD из-за их ссылок на нацизм. Идеология национал-социализма, лежащая в основе нацистских преступлений, банализируется действиями AfD, считает Вагнер.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тёмные клубы дыма поднимались со складского хозяйства, различимые даже с астрономических высот.
Политика

В 2004 году, в результате кризиса с заложниками, Путин сравнил нынешний военный прогресс Украины.

В 2004 году, в результате кризиса с заложниками, Путин сравнил нынешний военный прогресс Украины. В честь 20-летия кровавого захвата школы в Беслане президент России Владимир Путин провел параллель между прошлым инцидентом и текущими действиями украинской армии в российском пограничном регионе Курск. Так же, как Россия когда-то боролась с "террористами&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Во время события 'Время поговорить' Роберт Габек критически отозвался о позиции своего...
Политика

"Неопределенность в глубине": Хабек бросает вызов Сёдеру и Линднеру

Роберт Хабек призвал граждан участвовать в дискуссии в Министерстве экономики. Разговор коснулся Маркуса Зёдера и возможных сценариев, при которых Кристиан Линднер больше не будет министром финансов.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Панама начала выдворение мигрантов
Политика

Панама начала выдворение мигрантов

Панама начала выдворение мигрантов Под соглашением с американской администрацией Панама начала возвращать нелегальных мигрантов. Первым рейсом, спонсируемым Вашингтоном, из местного аэропорта в Панама-Сити вылетели 29 колумбийцев, как сообщил заместитель министра безопасности Луис Фелипе Икаса. Мигрантов сопровождали на борт с ограничителями на руках и ногах. По словам панамских властей, некоторые из

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года
Главные темы

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

Вследствие трагического инцидента со стрельбой в штате Мэн, США, который принёс 18 смертей, правоохранительные органы штата подверглись жёсткой критике со стороны следственного органа, который выявил их неспособность предотвратить трагедию. Как заявил председатель комиссии, бывший главный судья...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола
Спорт

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола Валентина Петрилло готовится к дебюту на Паралимпийских играх как первая транссексуальная женщина-спортсменка, понимая, что это может стать переломным моментом в ее спортивной карьере. После спорных дискуссий об Олимпийских играх, в которых участвовали Имане Кhelf и Лин Ютин,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно