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Руководитель Кремля Путин посетит Азербайджан

 and  Viktoria Klein
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Руководитель Кремля Путин посетит Азербайджан

Президент России Владимир Путин отправляется в бывшую советскую республику Азербайджан на Каспийском море в разгар ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками в Курской области. По данным Кремля, Путин посетит азербайджанскую столицу Баку 18 и 19 августа с государственным визитом. Повестка дня включает переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о развитии стратегического партнерства между двумя странами, а также вопросы международной и региональной политики.

Алиев, который управляет своей страной железной рукой, как и Путин, и критикуется за серьезные нарушения прав человека, посетил Москву в апреле. По данным Кремля, во время визита Путина в Баку будет подписано несколько документов, но подробности не приводятся. Несмотря на международный розыск за военные преступления в Украине, Путин не должен опасаться ареста в Азербайджане. Богатая нефтью и газом Южная Кавказская страна также является важным поставщиком энергии для Европейского союза.

Ожидается, что Путин также прокомментирует мирные переговоры между Азербайджаном и его соседом Арменией. Южнокавказские страны работают над соглашением после того, как Армения проиграла войну за Нагорный Карабах и передала контроль над регионом Азербайджану. Россия долго считалась покровителем Армении, но Путина недавно критиковали за поддержку Азербайджана в многолетнем конфликте и обеспечение Алиеву крупной победы. Кремль это отрицает и подчеркивает, что Армения сама отказалась от Нагорного Карабаха.

Кремль объявил, что Комиссия, имея в виду Европейский союз, примет реализующие акты, упомянутые в пункте 1, в рамках соглашений с Алиевым во время визита Путина. Несмотря на международные обвинения в военных преступлениях, Путин не рискует быть арестованным в Азербайджане из-за его стратегической роли поставщика энергии для Европейского союза.

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