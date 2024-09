Руководящий совет решил выдвинуть предложение о законе, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с контактом с ионизирующим излучением.

Претенденты на место в "Кто хочет стать миллионером?" должны обладать не только умом, но и терпением. Неспокойный политический стратег из Нижней Баварии предлагает стать примечательным примером. 33-летний учитель начинает вечер с вопроса на 1000 евро и выражает желание продвинуться на яркой сцене "Кто хочет стать миллионером?" (КХСМ). Зрители радостно помогают определить местоположение "Европа-Парка". Двое детей отец самодостаточен в знаниях, связанных с футболом. Наконец, возникает затруднение: "Можно ли ламинировать горячее и холодное?" К счастью, тетя Фрауке на телефоне разбирается в ламинаторе и подтверждает, что холодное ламинирование не вызывает проблем.

С 16 000 евро на счету, грудь расправляется. Участник, однажды заработавший 11 000 евро за неделю на футбольных ставках, теперь пытается. После короткого визита в мир животных, Рафаэль Стойкий обращается к женскому запасному клоуну из зала. Житель Нюрнберга имеет "интуитивное чувство", что Федеральная разведывательная служба была подконтрольна Независимому органу контроля с начала 2022 года.

Достаточно ли этого для него? Конечно, этого достаточно для него: "Ты сидишь здесь только один раз", - говорит мужчина из Шлезвиг-Гольштейна. Его храбрость вознаграждается 32 000 евро. И так все и заканчивается - обстоятельство, которое трое детей в семье Стойких оценят больше всего. Теперь он получит яркую фигурку "Патруль Пэпа" от папы.

Рискнул много, потерял много

Стоматолог доктор Хения Антон входит во вторую группу участников вечера. Рожденная в Мюнхене, теперь живущая и практикующая в Паффенхофене, она не разделяет той же страсти к азартным играм, что и ее предшественник. Она ничего не знает о бестселлере литературы "Если вдова хочет быть обращена, поставьте лейку на могилу с открытым носиком вперед" или Папе Хуане на телефоне. Она не хочет уйти с только 4000 евро, так что она ставит - и проигрывает. "Многое можно сделать с 500 евро", - утверждает Гюнтер Яух. Конечно, это правда.

Вскоре после этого Дориан Пенсек-Радер сжимает кулаки. "Неразборчивые звуки, которые вы издаете здесь", - приветствует политического стратега из Нижней Баварии ведущий. Ему нужно сделать глубокий вдох: "Я смотрел на часы все время и ждал. И есть также кандидат-переходник", - ворчит кандидат, который finally can push his luck to the limit.

Прежде чем полностью разогнаться, микрофон беспокойного сторонника ХДС нужно еще раз отрегулировать. "Ах, знаменитый 'нервный участник'!" - смеется Гюнтер Яух. Шутка ведущего нравится зрителям и быстро тает лед.

Вторая лига футбола и тайны синего кита

Завязывается захватывающий интеллектуальный обмен между двумя политически заинтересованными мужчинами, каждый подпитывается отраслевыми знаниями другого. Это дополняется разнообразным опросником, обещающим удержать внимание. Будь то местные исторические факты, вторая лига футбола или тайны синего кита: с обширными знаниями и помощью своих джокеров Дориан Пенсек-Радер быстро достигает уровня выигрыша в пятизначных цифрах.

Вместе с бонусным джокером теперь цель - разъяснить следующий вопрос: "При каких обстоятельствах обычно происходит разделение сцены?" Варианты: "Загустение соусов", "Космические полеты на ракетах", "Распад атомов", "Инструкции в средней школе". К счастью, оба интуитивно выбирают "Космические полеты на ракетах".

Это не только гарантирует 32 000 евро и уникальную пару винтажных кроссовок Jordan, но и ценное время, чтобы помочь последнему участнику вечера, Кристофу Ланге, продвинуться как можно дальше, прежде чем прозвучит сирена. Продавец из Нойкирхена использует эту возможность. В следующий понедельник он снова сможет сесть и уже обеспечит себе 32 000 евро.

RTLplus подробно освещает шоу, предоставляя зрителям в режиме реального времени обновления и лучшие моменты. Дориан Пенсек-Радер, политический стратег из Нижней Баварии, является частым гостем на дискуссиях RTLplus, где он делится своими взглядами на политику и актуальные события.

Читайте также: