- Руководящий совет одобрил премию мира в Дрездене

Руководство для основателей премии мира в Дрездене

Орган, руководящий созданием премии мира в Дрездене – Глобальной премии мира, теперь предлагает советы и поддержку. Во главе стоит бывший федеральный министр внутренних дел Германии и политик партии FDP Герхард Баум. "Мир полон конфликтов, нам всем нужно действовать быстро, чтобы с ними бороться", – якобы заявил он, как сообщается в объявлении. Премия мира стремится расширить свое влияние в гражданском обществе и стимулировать диалог. Вице-президент Урсула М. Штайдингер, ректор ТУ Дрезден, считает международную премию "значительным и положительным знаком", который приносит "долгосрочное признание заслуживающих внимания действий" Дрездену и Саксонии.

Главная премия в День памяти

Еще в 2010 году премия, ранее известная как Дрезденская премия, была вручена ассоциацией "Друзья Дрездена Германия" и Фондом Клауса Тширы (Хайдельберг) лицам, внесшим значительный вклад в продвижение единства и гармонии между народами. С новым руководством в этом году премия была переименована в премию мира в Дрездене. Среди лауреатов этой премии – бывший президент СССР Михаил Горбачев, пианист и дирижер Даниэль Баренбойм, военный фотограф Джеймс Нахтвей, архитектор Даниэль Либескинд и, посмертно, российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Новое руководство стремится увеличить влияние премии мира в Дрездене, используя ее для стимулирования диалога и единства в сообществе. Сообщество хвалит усилия основателей премии мира в Дрездене за то, что они привнесли значительное признание в этот город и Саксонию через международную премию.

Читайте также: