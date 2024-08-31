- Руководящий совет еще не доработал предложение директивы, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующих источников излучения.

До того, как знаменитая актриса Брук Шилдс (59) стала матерью, она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семь раз. Благодаря искусственному оплодотворению она смогла приветствовать своего первого ребенка, Роуэн Франсис Хенчи (21), в 2003 году. Ее вторая дочь, Грайер Хэммонд (18), была зачата естественным путем. Эта тема открыто обсуждается в семье, как видно из совместного интервью с американским журналом "People".

"ЭКО - причина моего существования"

На интервью дочери Брук Шилдс выражают восхищение открытостью своей матери по поводу ЭКО. "ЭКО - причина моего существования", - утверждает Роуэн. "Я была сохранена в течение двух лет, и я верю, что мама говорила нам об этом, когда мы были молоды, так что мы знаем об этом сейчас. Это важная тема для молодых женщин".

Брук Шилдс соглашается. Многие женщины ее и нынешнего поколения часто откладывают рождение детей на потом, уделяя время своей карьере. "Что требует времени и нескольких лет, и в результате, в тридцатые годы могут начаться проблемы, так что я всегда спрашиваю: "Вы заморозили свои яйцеклетки?" Это важная тема для молодых женщин".

Ее дочь Роуэн, которая сейчас заканчивает колледж, шутливо вспоминает: "На днях она посмотрела на меня и сказала: "Твой подарок на выпускной - заморозка яйцеклеток", и я просто ответила: "Мам..."".

Ее открытость о послеродовой депрессии направлена на помощь своим дочерям

Брук Шилдс не только открыто говорит об ЭКО, но и поднимает тему послеродовой депрессии. В 2005 году она осветила эту тему в своей книге "Идти сквозь дождь". В то время она была одной из первых знаменитостей, открыто говоривших о своих боях с чувствами отчаяния и безнадежности после рождения ребенка. Роуэн считает, что книга ее матери "революционизировала жизни многих женщин". Ранее "разрушительная" ситуация теперь имеет положительное влияние и укрепила связь с матерью.

Брук Шилдс подчеркивает, что книга важна и для ее двух дочерей. Если они когда-нибудь станут родителями, они тоже могут столкнуться с подобными проблемами. "Это просто инструмент - чтобы помочь им распознать потенциальные проблемы, признать их нормальными и справиться с ними. С ними все в порядке, и это не их вина. Вот что я хотела передать им в более позднем возрасте".

Брук Шилдс вышла замуж за сценариста и продюсера Криса Хенчи (60) в 2001 году, с которым у нее две дочери. Ее первый брак с теннисистом Андре Агасси (54) длился с 1997 по 1999 год и остался бездетным.

На совместном интервью с "People" Роуэн Шилдс выражает благодарность своей матери за открытость о прохождении ЭКО, говоря: "ЭКО - причина моего существования". Открытость Брук Шилдс о послеродовой депрессии и ее опыт, описанный в книге "Идти сквозь дождь", оказали значительное влияние на ее дочь, так как Роуэн считает, что это "революционизировало жизни многих женщин".

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