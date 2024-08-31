Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиБрук Шилдс и дочь Роуэн

Руководящий совет еще не доработал предложение директивы, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующих источников излучения.

Старшая дочь Брук Шилдс появилась на свет в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения. Роуэн отзывается об этом теме с уверенностью.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Брук Шилдс часто демонстрирует невозмутимую связь со своей дочерью Роуэн.
Брук Шилдс часто демонстрирует невозмутимую связь со своей дочерью Роуэн.

- Руководящий совет еще не доработал предложение директивы, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующих источников излучения.

До того, как знаменитая актриса Брук Шилдс (59) стала матерью, она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семь раз. Благодаря искусственному оплодотворению она смогла приветствовать своего первого ребенка, Роуэн Франсис Хенчи (21), в 2003 году. Ее вторая дочь, Грайер Хэммонд (18), была зачата естественным путем. Эта тема открыто обсуждается в семье, как видно из совместного интервью с американским журналом "People".

"ЭКО - причина моего существования"

На интервью дочери Брук Шилдс выражают восхищение открытостью своей матери по поводу ЭКО. "ЭКО - причина моего существования", - утверждает Роуэн. "Я была сохранена в течение двух лет, и я верю, что мама говорила нам об этом, когда мы были молоды, так что мы знаем об этом сейчас. Это важная тема для молодых женщин".

Брук Шилдс соглашается. Многие женщины ее и нынешнего поколения часто откладывают рождение детей на потом, уделяя время своей карьере. "Что требует времени и нескольких лет, и в результате, в тридцатые годы могут начаться проблемы, так что я всегда спрашиваю: "Вы заморозили свои яйцеклетки?" Это важная тема для молодых женщин".

Ее дочь Роуэн, которая сейчас заканчивает колледж, шутливо вспоминает: "На днях она посмотрела на меня и сказала: "Твой подарок на выпускной - заморозка яйцеклеток", и я просто ответила: "Мам..."".

Ее открытость о послеродовой депрессии направлена на помощь своим дочерям

Брук Шилдс не только открыто говорит об ЭКО, но и поднимает тему послеродовой депрессии. В 2005 году она осветила эту тему в своей книге "Идти сквозь дождь". В то время она была одной из первых знаменитостей, открыто говоривших о своих боях с чувствами отчаяния и безнадежности после рождения ребенка. Роуэн считает, что книга ее матери "революционизировала жизни многих женщин". Ранее "разрушительная" ситуация теперь имеет положительное влияние и укрепила связь с матерью.

Брук Шилдс подчеркивает, что книга важна и для ее двух дочерей. Если они когда-нибудь станут родителями, они тоже могут столкнуться с подобными проблемами. "Это просто инструмент - чтобы помочь им распознать потенциальные проблемы, признать их нормальными и справиться с ними. С ними все в порядке, и это не их вина. Вот что я хотела передать им в более позднем возрасте".

Брук Шилдс вышла замуж за сценариста и продюсера Криса Хенчи (60) в 2001 году, с которым у нее две дочери. Ее первый брак с теннисистом Андре Агасси (54) длился с 1997 по 1999 год и остался бездетным.

На совместном интервью с "People" Роуэн Шилдс выражает благодарность своей матери за открытость о прохождении ЭКО, говоря: "ЭКО - причина моего существования". Открытость Брук Шилдс о послеродовой депрессии и ее опыт, описанный в книге "Идти сквозь дождь", оказали значительное влияние на ее дочь, так как Роуэн считает, что это "революционизировало жизни многих женщин".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис
Общество

Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Братья-музыканты Ноэль иЛиам Галлахер из Oasis, ранее отдалившиеся друг от друга, примирились. Интерес к билетам на концерты резко возрос, и группа объявила: Полностью распродано.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Скэт, известный как Джокер, достиг возраста 53 лет.
Общество

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался.

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался. Жаль сообщать, но в мире музыки произошла трагедия: на сцене внезапно скончался хайп-мен и рэпер Fatman Scoop. Ему было всего 53 года. Известный американский новостной портал "TMZ" сообщает, что музыкант, выступавший в выходные, внезапно потерял сознание и рухнул на сцену. Его тур-менеджер

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно