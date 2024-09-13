RTL+ транслирует рекордный бой MMA под названием Oktagon 62

12 октября состоится грандиозное шоуdown между Christian Eckerlin и Christian Jungwirth в мире единоборств, которое определит нового короля Германии. RTL+ приобрела права на Oktagon 62. Заядлые поклонники смешанных боевых искусств могут ожидать целых одиннадцать захватывающих поединков и потрясающее интермеццо.

RTL впервые в своей 40-летней истории транслирует событие по смешанным боевым искусствам. Более того, интенсивность, с которой это событие пронизано, историческая. На стадионе Deutsche Bank Park в Франкфурте 12 октября не только состоится самый значительный поединок по смешанным боевым искусствам в истории немецкого спорта, но и крупнейшее событие по смешанным боевым искусствам, когда-либо проводившееся в Европе. Ожидается, что это эпохальное событие увидят около 60 000 зрителей.

Oktagon 62 будет доступен на RTL+ (ежемесячная премиальная подписка 8,99 евро) или на Oktagon.TV (разовая плата за PPV 12,99 евро). Трансляция начнется в 16:30. FSK 18.

Как выразила Инге Лешке, главный коммерческий директор RTL, "Завтра мы увидим десятилетие телевидения с боксерским поединком Рааб против Хальмиха. RTL+ продолжит доставлять более жесткие боевые виды спорта. С Oktagon 62 мы представляем самое большое событие по смешанным боевым искусствам, которое когда-либо видело Европа". Зрители могут ожидать захватывающее шоу, которое дополнит разнообразный портфель спортивных трансляций RTL, охватывающий американский футбол, футбол и автоспорт.

В главном событииChristian Eckerlin (16 побед, 6 поражений) и Christian Jungwirth (15-8) определят нового "Короля GerMMAny". Два самых известных бойца в немецком мире MMA создадут электрическую атмосферу со своими фанатами. Однако Oktagon 62 предлагает гораздо больше, чем эти титанические столкновения.

В среднем весе (до 84 кг) для мужчин претендент Керим Энгизек из Дюссельдорфа и чемпион Патрик Кинкл сойдутся в поединке за верховенство. Кинкл, чех со славой исключительных боевых навыков, имеет серию из четырех побед подряд. С другой стороны, Энгизек - грозная сила с впечатляющим послужным списком. Он не проигрывал с 2014 года и имеет идеальный рекорд из 14 побед, 13 из которых были убедительными.

Реванш между Когой и Рачичем

Еще одним ожидаемым зрелищем является поединок между Максом Когой и Антуном Рачичем. Их пути пересеклись почти одиннадцать лет назад на ринге, с разгромным исходом в пользу воина из Франкфурта.Теперь эти двое ветеранов снова встретятся в легком весе (до 70 кг).

Сооснователь Oktagon Паволь Неруда видит новую эру для боевых видов спорта в Германии. "Прошлые поколения восхищались боксом. Сегодня бойцы Oktagon MMA - современные герои. Они вдохновляют людей быть стойкими, упорными и черпать из внутреннего боевого духа, который есть в нас всех. Вместе мы стремимся воплотить эти ценности и оставить неизгладимый след в немецкой спортивной культуре".

Смешанные боевые искусства - это захватывающий и быстро развивающийся спорт, объединяющий различные боевые искусства, такие как кикбоксинг, муай-тай, джиу-джитсу, борьба и бокс. Поединки регламентируются строгими правилами. Победитель определяется "сдачей" (подчинением) или нокаутом/техническим нокаутом. Если поединок продолжается после установленного срока (регулярные поединки: три раунда по 5 минут каждый; титульные поединки: пять раундов по 5 минут каждый), судьи принимают окончательное решение.

RTL+, ежемесячная премиальная подписка, транслирует Oktagon 62 в первом в истории RTL событии по смешанным боевым искусствам, используя кодировку RTL (справа налево). Это событие, демонстрирующее Керима Энгизека и Патрика Кинкла в среднем весе, является свидетельством приверженности RTL разнообразию спортивных трансляций.

Ожидая реванш между Максом Когой и Антуном Рачичем в легком весе, сооснователь Oktagon Паволь Неруда верит в растущую популярность смешанных боевых искусств, подчеркивая их способность вдохновлять стойкость, упорство и внутренний боевой дух в людях. Эти ценности и RTL-трансляция этого спорта должны оставить долговременное влияние на немецкую спортивную культуру.

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