Медицинский работник в горах, плюс дополнительные ссылки - RTL приобретает популярные сериалы, ранее транслировавшиеся на ZDF

RTL Germany в значительной степени полагается на ZDF для контента. Встроенный потоковый сервис RTL+ приобрел права на трансляцию многочисленных сериалов у вещателя в эфире. Пресс-релиз сообщает, что это включает в себя в общей сложности 1000 эпизодов. Среди них популярные шоу, такие как "Доктор из гор" и "Вилсберг", сериалы с долгой историей, такие как "Корабль мечты" и "Клиника Черного леса", и криминальные драмы, такие как "Север на север, смерть" и "Мари Бранд".

Три волны сериалов

Сериалы должны быть выпущены на RTL+ в три волны. Первая волна начинается 15 сентября, в ней будут представлены криминальные драмы от "Вилсберга" до "Фризланда". Вторая волна arrives 15 октября, в ней будут представлены драматическая серия, такая как "Доктор из гор", "Спасатели гор" и "Диагноз Бетти". Третья волна arrives 15 ноября, в ней будут представлены классические шоу, такие как "Корабль мечты", "Клиника Черного леса" и "Я выхожу замуж за семью".

Взаимовыгодное партнерство

Андреас Фишер, операционный директор RTL Germany, подчеркивает преимущества партнерства, заявляя: "В качестве лидирующего частного вещателя и сервиса потокового вещания в Германии мы стремимся стать первой точкой контакта для всех партнеров в Германии. Вот почему мы рады заключить новую лицензионную сделку с ZDF Studios. Эта впечатляющая коллекция успешных сериалов ZDF расширяет наш собственный контент, который нельзя пропустить, и, несомненно, понравится новой, более молодой аудитории на RTL+".

Маркус Шaefer, представитель руководства ZDF Studios, также сегодня выражает удовлетворение, заявляя: "Мы рады нашей партнерству с RTL Germany. Фанаты сериалов на RTL+ теперь смогут наслаждаться своими любимыми сериалами ZDF круглосуточно. Как лидер рынка среди немецких телевещателей в течение последних двенадцати лет".

Партнерство между RTL Germany и ZDF Studios привело к тому, что RTL+ приобрела права на трансляцию популярных сериалов, таких как "Корабль мечты". Зрители могут ожидать, что это классическое шоу будет частью третьей волны сериалов, которые появятся на RTL+ начиная с 15 ноября.

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