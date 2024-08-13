- RTL объявляет дату выхода 21-го сезона

В этом году поклонникам "Германии ищет таланты" пришлось ждать дольше обычного. В отличие от предыдущих лет, популярное талант-шоу не началось в январе. Но теперь RTL объявил, когда оно возобновится: начиная со среды, 18 сентября, жюри, возглавляемое Дитером Бohlenом (70), начнет поиск следующей суперзвезды.

92-летний среди участников "Песни"

Новые эпизоды "Песни" будут выходить каждую среду и субботу в 20:15 на RTL. В этом сезоне шоу будет всего 15 эпизодов, что делает его самым коротким сезоном "Германии ищет таланты" на данный момент. Только финал будет транслироваться в прямом эфире в этом году. Премьера "Песни" будет доступна для потоковой передачи на RTL+ за неделю до своего телевизионного дебюта. После этого предварительно записанные эпизоды будут эксклюзивно доступны на RTL+ перед их трансляцией на RTL.

Кастинг в Europa-Park в Руст

Впервые возрастной лимит снижен до 16 лет. Самый старший участник - 92-летний. Жюри 21-го сезона "Песни" состоит из шлягер-звезды и бывшего победителя "Песни" Беатриче Эгли (36), рэпера Лореданы (28), певца и бывшего победителя "Песни" Пиетро Ломбарди (32) и главного судью Бохлена.

В этом году кастинги впервые пройдут в Europa-Park в Руст. Как всегда, каждый член жюри может присудить золотой CD, который дает участникам прямой билет на стадионный отбор в Гelsenkirchen. Те, кто преуспеет там, получат один из 20 билетов на международный отбор на Крите, и в конечном итоге, шанс на большую карьеру в музыкальной индустрии.

Данные слова и фразы из текста:

RTL, телевизионная станция, объявила, что Германия начинает поиск суперзвезды 18 сентября, возглавляемый Дитером Бohlenом.

Среди участников "Песни", спин-оффа 21-го сезона "Германии ищет таланты", самым старым является 92-летний, в то время как Дитер Бohlen продолжает возглавлять жюри.

Читайте также: