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RTL Jungle: Первоначальное устранение события

 and  Anthony Ross
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В джунлевой избе, первоначально известный деятель, скорее всего, готовится к отъезду.
В джунлевой избе, первоначально известный деятель, скорее всего, готовится к отъезду.

- RTL Jungle: Первоначальное устранение события

Давид Ортега прощается: После короткого, но напряженного пребывания в джунглях бывший актёр "Кёльн 50667" покинул лагерь во втором эпизоде специального сезона, который транслировался на RTL+. Это беспрецедентный случай в истории "Я знаменитость", когда участники сами решили, кто должен покинуть лагерь. Из одиннадцати голосов семь были отданы за 38-летнего бородатого мужчину.

Совпадение или нет, но Ортегу ранее выбрали в качестве лидера команды, и с тех пор он вызывал волнения. Как заявил энергичный бывший футболист Торстен Легат, Ортега "на полную катушку" стремился к большей ответственности. Звезда реалити-шоу Кадер Лот после ещё одного инцидента, когда Ортега отдалился от группы, сказал: "Ты живешь в другом мире". Наконец, просьба актёра обращаться к нему официально вызвала переполох ("Ты определенно сумасшедший, но действительно сумасшедший", - заметила Ханка Раквиц).

С другой стороны, первый сольный вызов сезона был довольно простым. Бывшая звезда "GZSZ" Эрик Штехфест легко собрал все двенадцать звёзд, обеспечив роскошный ужин для группы. Эмоции были более выражены при определении того, кто будет участвовать в испытании. "Джунглевая принцесса" Ханка расплакалась, не понимая, почему телеброкер Ханка и другие знаменитости не вызвались на тест ("Они все трусы"). После нескольких эмоциональных моментов, настоящих или наигранных, спор утих.

Соревнование за €100,000 в специальном выпуске реалити-шоу продолжается в субботу вечером с одним weniger конкурентом. Возможно, появится замена для выбранного Ортеги: 32-летняя участница реалити-шоу Элена Мирас, как сообщается, присоединится к группе в джунглях позже. По данным RTL.de, динамика будет неожиданно изменена.

Новый сезон - это специальное издание, празднующее 20-летие шоу, которое впервые вышло в эфир в 2004 году. На этот раз внесены несколько изменений: RTL не транслирует сезон в начале года, а летом. Местоположение не Австралия, а Южная Африка. Шоу не транслируется в прямом эфире, а записывается цифровым способом. И это своего рода воссоединение: "легенды", как их называет RTL, ранее освещали лагерь в других сезонах.

Ортега часто смотрел свои выступления по телевизору, вспоминая свои дни в "Кёльн 50667". Несмотря на его бурное поведение, некоторые зрители нашли его выходки развлекательными и смотрели каждую неделю, чтобы увидеть, как развивается его история.

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