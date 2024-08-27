Розничные продавцы взимают плату за возврат денег: крупные компании обвиняются федеральным органом в требовании оплаты собственных денежных возвратных платежей

Возможно, это сэкономит вам время, так как вам не придется посещать банкомат. Кроме того, это может помочь вам избежать более высоких комиссий за снятие наличных за пределами сети, если банкоматы вашего банка не находятся поблизости. По данным Bankrate, средняя совокупная стоимость этих комиссий за снятие наличных за пределами сети, состоящая из комиссии владельца банкомата и комиссии вашего банка, достигла рекордного уровня в $4,77.

Однако комиссии, которые некоторые магазины взимают за выдачу наличных, могут накапливаться со временем, если вы часто используете эту услугу. Те, кто живет в районах с ограниченным или отсутствующим банковским обслуживанием, могут не иметь альтернативы, согласно недавнему исследованию Бюро по защите прав потребителей (БФРП).

БФРП изучило политику восьми крупных розничных сетей в качестве представительной выборки: два долларовых магазина (Dollar General и Dollar Tree), два продуктовых магазина (Kroger и Albertsons), два аптечных магазина (Walgreens и CVS) и два дисконтных магазина (Walmart и Target).

БФРП обнаружило, что три из этих розничных сетей, а также несколько их аффилированных брендов взимают комиссии за свои услуги по выдаче наличных: Dollar Tree, Dollar General и Kroger. БФРП оценивает, что ежегодно клиенты могут платить $90 млн в виде комиссий за выдачу наличных в этих трех розничных сетях.

Например, БФРП установило, что Dollar Tree взимает $1 за выдачу наличных в своих магазинах Dollar Tree и $1,50 в магазинах Family Dollar.

Dollar General взимает комиссии от $1 до $2,50 в зависимости от суммы снятия и различных факторов.

Kroger имеет разные тарифы для своих комиссий в зависимости от суммы снятия: $0,50 для сумм $100 или меньше и $3,50 для более крупных сумм до $300, сообщило БФРП. Один из его брендов, Harris Teeter, начал взимать комиссии за выдачу наличных в этом году: $0,75 для сумм $100 или меньше; $3 для сумм до $200, сообщило БФРП и статья в Charlotte Observer.

Ни одна из компаний не ответила на запрос CNN о подтверждении этих комиссий.

Экономически уязвимые семьи могут пострадать больше всего

БФРП не регулирует розничных торговцев, но у него есть надзорные полномочия в отношении поставщиков различных финансовых продуктов и услуг, таких как большинство банков и кредитных союзов. Исследование политики розничных торговцев по комиссиям за выдачу наличных было инициировано для выявления тех, кто может иметь ограниченные возможности для оплаты комиссий за выдачу наличных из-за ограниченного доступа к финансовым услугам.

"Географическое распространение сетей долларовых магазинов и их основная клиентская база вызывают обеспокоенность по поводу того, что эти комиссии могут взиматься с экономически уязвимых населения и тех, у кого ограничен доступ к банковским услугам", - отмечается в отчете БФРП. Долларовые магазины распространены в сельских сообществах, сообществах с низким доходом и сообществах расово-этнических меньшинств, которые часто также испытывают трудности с доступом к банковским услугам.

Поскольку розничные торговцы устанавливают относительно низкие лимиты снятия, вам может потребоваться оплатить несколько комиссий, чтобы получить необходимую наличность. Например, если комиссия за снятие $50 составляет $2, вы заплатите $4 за снятие $100, плюс стоимость покупки чего-либо, чтобы воспользоваться услугой выдачи наличных.

По данным БФРП, "среди торговых точек, которые были проанализированы, Dollar General и Dollar Tree взимают самые высокие комиссии за суммы снятия менее $50. Эти комиссии, а также ограниченная сумма снятия могут означать, что комиссия занимает considerable percentage по отношению к сумме снятия, и люди могут столкнуться с трудностями ограничения воздействия комиссии путем снятия большей суммы наличных".

В настоящее время БФРП ранее занималось вопросами, связанными с "банковскими пустынями" или "почти банковскими пустынями". В дальнейшем оно будет продолжать мониторинг изменений в комиссиях, которые потребители платят за доступ к наличным, и основных причин нехватки наличных в банках и кредитных союзах по всей стране по разумным ценам.

Использование онлайн-банковских услуг или использование дебетовой карты в бизнесе, предлагающем бесплатное снятие наличных, может потенциально избавить некоторых людей от этих комиссий. Бизнесы должны рассмотреть возможность предложения услуг по выдаче наличных без комиссии, чтобы обслуживать свою клиентскую базу, особенно тех, кто живет в экономически уязвимых районах.

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