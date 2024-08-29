- Розничный гигант Scotch & Soda прекращает работу во всех своих немецких магазинах.

Розничный торговец одеждой Scotch & Soda заканчивает свою деятельность в около 40 своих немецких магазинах к концу августа. Это решение, как ожидается, приведет к потере около 290 рабочих мест, согласно предварительным данным администратора банкротства Хольгера Роде, который сообщил об этом dpa. Большинство магазинов планируют провести свой последний день распродажи в эту субботу, а около пяти магазинов могут продлить дату закрытия, чтобы распродать остатки товара.

Роде сообщил, что сотрудники были уведомлены об этом во вторник. Большинство сотрудников могут ожидать, что к концу сентября они станут безработными. Владелец и товарный знак бренда, американский частный фонд прямых инвестиций, не проявил интереса к передаче этих активов новому инвестору или организации соответствующего лицензионного соглашения.

Поиск нового владельца

Роде раскрыл, что ведутся переговоры с розничной сетью одежды о потенциальной покупке магазинов и сотрудников. Однако поиск инвестора также потребует переговоров с арендодателями. Около половины магазинов расположены в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии.

Немецкое отделение голландской компании по производству одежды Scotch & Soda Retail GmbH подало заявление о банкротстве в июне в районный суд Дюссельдорфа. Последний отчет о годовом доходе компании в Германии составил 25 миллионов евро. Голландская компания-мать, также столкнувшаяся с банкротством, недавно приостановила свою деятельность.

Возможная покупка некоторых магазинов и сотрудников Scotch & Soda розничной сетью одежды поможет сохранить часть рабочих мест, которые находятся под угрозой. Несмотря на эти переговоры, завершение сделки с инвестором потребует переговоров с арендодателями.

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