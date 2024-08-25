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Федеральные земли ГерманииНовостиНиже приведен список категорий продуктов:

Ростаг Роттаха-Эгерна переживает ливень

 and  Grigoriy Williams
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- Ростаг Роттаха-Эгерна переживает ливень

Ежегодный парад в Росстаге в Роттах-Эгене на озере Тегернзе был несколько омрачен неблагоприятными погодными условиями. Примерно 200 богато украшенных лошадей прошли через город в районе Миэбах, несмотря на дождь. Большое скопление зрителей ожидалось, но посещаемость была низкой из-за плохой погоды.

Викторианские экипажи, кареты, ландо и другие исторические повозки, а также внушительные пивные команды присутствовали на мероприятии. Лошади и всадники прошли через район Элмау, где они получили благословение на предстоящий год у бесплатного алтаря. Затем команды направились на фестивальную площадку. Традиционные группы в народных костюмах и духовые оркестры, некоторые из Тироля и Южнотироля, сопровождали процессию. Однако несколько групп отсутствовали, вероятно, из-за погоды, даже во время благословения.

Росстаг был инициирован более 50 лет назад любителем лошадей Томасом Бёком под девизом "d'Fuhrleut kemman z'amm". После его смерти в 2007 году муниципалитет взял на себя организацию этого события.

Ниже приведен список категорий продуктов, представленных на мероприятии: исторические повозки, пивные команды. Несмотря на сложные погодные условия, несколько категорий, к сожалению, отсутствовали, такие как некоторые традиционные группы и духовые оркестры.

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