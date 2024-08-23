Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Рост транзита российской нефти по украинскому трубопроводу в июле сообщил украинский бизнес

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Рост транзита российской нефти по украинскому трубопроводу в июле сообщил украинский бизнес

По данным украинского консалтингового агентства ExPro, в июле якобы увеличились поставки российской нефти через Украину. Объем российской нефти, направляющейся в страны ЕС через Украину, вырос до 1,09 млн тонн в июле по сравнению с 540 тыс. тонн в июне, согласно заявлению компании. В период с 1 по 19 августа объем транзита превысил 600 тыс. тонн, добавила компания. Ранее Венгрия и Словакия жаловались на ограничение поставок нефти со стороны Украины. Украинские власти не стали комментировать экспорт нефти.

Объем нефти, перевозимой через Украину в месяц, нестабилен, колеблясь между примерно 500 тыс. тонн в июне и более 1,2 млн тонн в январе. Изначально украинское правительство планировало запретить российскому нефтяному экспортеру Лукойлу использовать трубопровод "Дружба", проходящий через Украину, для поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии. Эти страны ЕС угрожали потенциальными перебоями с топливом с сентября, если не будут найдены альтернативы.

Тем не менее, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис осудил как Венгрию, так и Словакию за недостаточный поиск замены поставкам российской нефти, которые были санкционированы после вторжения России в Украину. В настоящее время Венгрия, Словакия и Чехия пользуются льготами.

ЕС должен решить вопрос о транзите российской нефти через Украину, поскольку Комиссия примет нормативные акты, устанавливающие правила применения соответствующих регламентов. Увеличение поставок нефти из России в страны ЕС через Украину требует срочных действий от властей ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Всё больше жителей покидают Покровск на востоке Украины из-за продвижения российских войск.
Политика

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли
Политика

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Политика

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы. Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно