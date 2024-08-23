Рост транзита российской нефти по украинскому трубопроводу в июле сообщил украинский бизнес

По данным украинского консалтингового агентства ExPro, в июле якобы увеличились поставки российской нефти через Украину. Объем российской нефти, направляющейся в страны ЕС через Украину, вырос до 1,09 млн тонн в июле по сравнению с 540 тыс. тонн в июне, согласно заявлению компании. В период с 1 по 19 августа объем транзита превысил 600 тыс. тонн, добавила компания. Ранее Венгрия и Словакия жаловались на ограничение поставок нефти со стороны Украины. Украинские власти не стали комментировать экспорт нефти.

Объем нефти, перевозимой через Украину в месяц, нестабилен, колеблясь между примерно 500 тыс. тонн в июне и более 1,2 млн тонн в январе. Изначально украинское правительство планировало запретить российскому нефтяному экспортеру Лукойлу использовать трубопровод "Дружба", проходящий через Украину, для поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии. Эти страны ЕС угрожали потенциальными перебоями с топливом с сентября, если не будут найдены альтернативы.

Тем не менее, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис осудил как Венгрию, так и Словакию за недостаточный поиск замены поставкам российской нефти, которые были санкционированы после вторжения России в Украину. В настоящее время Венгрия, Словакия и Чехия пользуются льготами.

ЕС должен решить вопрос о транзите российской нефти через Украину, поскольку Комиссия примет нормативные акты, устанавливающие правила применения соответствующих регламентов. Увеличение поставок нефти из России в страны ЕС через Украину требует срочных действий от властей ЕС.

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