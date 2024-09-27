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Рост расходов все больше влияет на многие полисы эксклюзивного медицинского страхования.

 and  John Stellmacher
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В результатеCOVID-19, многие отложенные лечения в настоящее время возобновляются согласно заявлению
В результатеCOVID-19, многие отложенные лечения в настоящее время возобновляются согласно заявлению

Рост расходов все больше влияет на многие полисы эксклюзивного медицинского страхования.

В следующем году более восьми миллионов человек с частным медицинским страхованием в Германии могут столкнуться с существенным ростом страховых взносов. По оценкам, две трети из них столкнутся со средним увеличением на 18%, а более резкие росты, такие как 30%, не являются редкостью. Примерно две трети из 8,7 миллиона полностью застрахованных лиц будут затронуты этими изменениями. Страхователи узнают о новых тарифах в ближайшие недели. Большинство поставщиков услуг внедрят эти изменения с 1 января, хотя некоторые, например DKV, сделают это не раньше 1 апреля.

По данным "Юдэнше Цайтунг", причиной этих изменений являются возросшие расходы частных медицинских страховщиков (ПМС). В прошлом году они выросли на 13,5%, в том числе из-за отложенных во время пандемии COVID-19 лечений. "Лечение в стационаре является основным фактором роста расходов", - отмечает Флориан Рюттер, директор ассоциации ПМС. В этом году также наблюдается рост расходов на выплаты.

По словам экспертов, только немногие страховщики смогут избежать этого повышения цен. Большинство, однако, планируют повысить тарифы. Примерно треть их клиентов не будет затронута, в то время как другие столкнутся с более существенными последствиями.

Большинство населения Германии (более 90%) защищено государственным медицинским страхованием. В частном секторе граждане, такие как государственные служащие и их родственники, а также самозанятые и высокооплачиваемые сотрудники, составляют около 53% из числа застрахованных в частном порядке.

В связи с растущими расходами частных медицинских страховщиков из-за увеличения расходов и отложенных лечений во время пандемии COVID-19 многие страхователи могут нуждаться в советах по управлению этими повышениями. Поскольку большинство поставщиков услуг планируют внедрить эти изменения с 1 января, людям следует начать планировать свои финансы соответствующим образом. Кроме того, те, кто столкнется с более резкими повышениями, могут получить пользу от получения профессиональных советов о альтернативных вариантах страхования или стратегиях смягчения последствий.

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