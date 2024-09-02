- Рост расходов на управление волками вызывает критику в адрес министерства

Расходы земельного правительства Рейнланд-Пфальц на инициативы по защите скота от нападений волков в последнее время растут. В 2019 году было выделено примерно 155 000 евро, как сообщило Министерство окружающей среды в Майнце депутатской группе ХДС в ответ на запрос. В 2020 году эта сумма выросла до около 293 500 евро, а в 2021 году достигла примерно 729 000 евро. В 2022 и 2023 годах расходы составили примерно 668 500 и около 688 000 евро соответственно.

Разрешенные "мероприятия по защите скота от волков" в обозначенных зонах предотвращения, перечисленные Лесным управлением Рейнланд-Пфальц, включают расходы на электрические заборы и аксессуары, трудовые расходы на модернизацию существующего постоянного забора или расходы на содержание собаки по охране скота. Такие районы, как Вестервальд или Эйфель, объявляются таковыми, когда присутствие по крайней мере одного местного волка в определенном регионе считается вероятным.

С 2021 года в Рейнланд-Пфальце действует Центр координации по лисице и волку (Клуво), который является основным контактным пунктом для вопросов, связанных с обоими видами. Этот центр охватывает такие темы, как мониторинг, предотвращение и общественные отношения, среди прочего. Расходы Клуво, за исключением финансирования защиты скота, также возросли в последние годы - с около 240 000 евро в 2021 году до примерно 597 000 евро в 2023 году.

Также возникают расходы на обследование погибшего скота. Согласно министерству, расходы в 2019 году составили около 8400 евро, которые все еще находились в ведении Фонда природы и окружающей среды. К 2023 году эти расходы выросли до примерно 34 000 евро. Оценка и документирование инцидента - теперь под надзором Клуво - являются необходимым условием для подачи заявления на компенсацию ущерба, причиненного волками скоту. Общая сумма компенсационных выплат составила около 1685 евро в 2019 году, около 4800 евро в 2020 году и около 13 900 евро в 2022 году.

Рост расходов объясняется растущим населением волков в земле, хотя оно все еще не достигло уровня других федеральных земель, таких как Нижняя Саксония или Бранденбург. Волк был вновь восстановлен как аборигенный вид в Рейнланд-Пфальце около десятка лет назад, как пояснило Министерство окружающей среды в своем ответе. Стратегия управления волками земли направлена на гармоническое сосуществование человека и волка, подход, который оказалось успешным.

Однако оппозиционная фракция ХДС придерживается противоположного мнения. Ее представитель по политике охоты Хорст Гизс прокомментировал, что с 2019 года не было никакого реального воздействия от выделенных средств на управление волками. "То, что Министерство окружающей среды, выступающее за экологию, продвигает, является ничем иным, как ложной политикой контроля над популяцией".

Первый волк был зарегистрирован в Вестервальде в 2012 году, более чем через 100 лет после последнего в современном Рейнланд-Пфальце. К сожалению, животное было незаконно убито несколько недель спустя. В ответ земля разработала план управления волками, имея дело с вопросом о том, какие защитные меры можно принять в районах с волками, идентифицировать подходящие условия и обозначить контактных лиц для сельского хозяйства и овцеводства.

Депутатская группа ХДС в земельном парламенте выразила озабоченность отсутствием реального воздействия от выделенных средств на управление волками в Рейнланд-Пфальце с 2019 года, рассматривая это как форму ложного контроля над популяцией. Другие регионы, такие как Нижняя Саксония или Бранденбург, имеют большее население волков, чем Рейнланд-Пфальц, которое было вновь восстановлено как аборигенный вид около десятка лет назад, хотя и не достигло уровней, наблюдаемых в этих других землях.

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