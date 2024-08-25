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Рост расходов - авиационный сектор сталкивается с потенциальным прекращением деятельности

Сфера авиации выражает озабоченность растущими расходами, в том числе на стоимость авиабилетов и увеличение авиационных налогов. Эти финансовые нагрузки могут повлиять на услуги, предоставляемые в немецких аэропортах.

 and  Alex Stellmacher
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Отрасль авиационной промышленности рассматривает возможность приостановки полётов из-за...
Отрасль авиационной промышленности рассматривает возможность приостановки полётов из-за существенных расходов.

- Рост расходов - авиационный сектор сталкивается с потенциальным прекращением деятельности

Ожидаемое увеличение налога на авиаперевозки, запланированное на май, может привести к отмене рейсов в немецких аэропортах, как считают эксперты отрасли. "Эти чрезмерные аэропортовые сборы обойдутся нам примерно в 4 миллиона пустых сидений в предстоящем зимнем расписании полетов", - заявил в интервью газете "Вельт" Joachim Lang, CEO Ассоциации немецкой авиационной промышленности (BDL). Кроме роста налогов, Lang также упомянул резкий рост сборов за безопасность и управление воздушным движением в Германии, которые почти удвоились по сравнению с другими странами. "Эта ситуация заставляет авиакомпании задуматься, целесообразно ли продолжать полеты в Германию".

В свою очередь, ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair призвал федеральное правительство отменить повышение налога на авиаперевозки. В противном случае, авиакомпания планирует сократить свои услуги в немецких аэропортах на дополнительные 10% или 1,5 миллиона сидений в предстоящем летнем сезоне и переориентировать свою деятельность на более выгодные в плане затрат страны. Кроме того, крупнейший перевозчик Европы призвал снизить сборы за управление воздушным движением и отменить запланированное повышение сборов за безопасность пассажиров в аэропортах. Lang поддержал позицию Ryanair. "Это не звучит как шантаж, а как логичное решение. Следует ценить его (CEO Ryanair Eddie Wilson) прямоту".

Сразу после своего назначения CEO BDL в начале июля, Lang призвал федеральное правительство направить доходы от повышения налога на авиаперевозки на развитие устойчивых авиационных топлив, согласно условиям коалиционного соглашения. Двух миллиардов евро будет достаточно, "чтобы декарбонизировать всю отрасль", считает Lang. "Федеральное правительство должно потратить всего два миллиарда, которые они также получат от нас". Правительство "траffic light" повысило сбор за билеты из-за финансового кризиса. Это решение коснется всех рейсов, вылетающих из немецких аэропортов.

Комиссия выразила поддержку предложению Joachim Lang о направлении доходов от повышения налога на авиаперевозки на продвижение устойчивых авиационных топлив. Ожидаемая реакция федерального правительства может существенно повлиять на авиационную отрасль в Германии.

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