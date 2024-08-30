Рост ИИ может поставить под угрозу распределение энергии по всему миру.

Вместо алюминиевых заводов или сталелитейных заводов, которые в ближайшем будущем могут стать крупнейшими пожирателями энергии, на первый план выходят дата-центры, обслуживающие достижения в области искусственного интеллекта. Эти цифровые гиганты поглощают энергию в количествах, сопоставимых с целыми странами. Кризисы с энергоснабжением представляют реальную угрозу в определенных регионах.

Луудонский округ, Виргиния, на первый взгляд может не казаться очевидным кандидатом в технические гиганты, но он является домом для Аллеи дата-центров – самой крупной концентрации дата-центров в мире. Здесь насчитывается более 350 серверных ферм, которые либо уже работают, либо строятся, раскинувшись по небольшим городам вокруг аэропорта Даллес, занимая площадь, превышающую площадь Берлинского Ванзее. Через этот хаб проходит значительная часть глобального интернет-трафика, что обусловлено его близостью к Пентагону, благоприятными налоговыми льготами, стабильным климатом, обильным охлаждающим водой из реки Потомак и доступной электроэнергией.

Однако будущее этого технологического рая неопределенно. Аналитики из TD Cowen прогнозируют, что в ближайшие годы могут возникнуть перебои с поставками электроэнергии в северной Виргинии и других крупных центрах облачной индустрии, таких как части Огайо.

Взрывной рост спроса на электроэнергию вызван революцией в области ИИ. Гиганты, такие как Google, Amazon и Microsoft, стимулируют достижения в области генеративного ИИ, что приводит к резкому росту спроса на дата-центры и глобальному увеличению потребления энергии. Один дата-центр такого уровня может потреблять столько же энергии, сколько десятки тысяч домохозяйств в США. В первой половине этого года в США было подключено к сети больше электростанций, чем за последние 20 лет.

Нависшая угроза дефицита электроэнергии

Дата-центры для разработки ИИ служат основой и уязвимостью цифровой трансформации. "Использование чипов в экономике ИИ будет ограничено тем, где мы построим дата-центры и обеспечим электроэнергию", - отметил в британской "Финансовой газете" Даниэль Голдинг, бывший менеджер дата-центра Google. "В конечном итоге ограничения электросетей повлияют на искусственный интеллект".

До сих пор основным препятствием для ограничения роста ИИ была нехватка чипов. Техгиганты борются за получение высокопроизводительных GPU или вынуждены ждать поставок в течение месяцев. На прошлой неделе CEO Nvidia Дженсен Хуанг пытался успокоить инвесторов и разработчиков, заявив, что запасов последних суперчипов поколения Blackwell достаточно. Однако настоящая проблема заключается в электроэнергии.

Как показано в сравнении ниже, простой поиск в Google потребляет около 0,3 ватт-часа, в то время как запрос в ChatGPT потребляет около 2,9 ватт-часа – в десять раз больше. "Нехватка чипов, возможно, уже в прошлом", - предупредил ранее в этом году CEO Tesla Илон Маск. "Но следующая проблема будет связана с электроэнергией. Я думаю, что уже в следующем году мы обнаружим, что электроэнергии просто не хватает для питания всех этих чипов". Также обеспокоен CEO Blackstone Стив Шварцман: "Идет настоящая гонка за бесплатную землю для строительства дата-центров ИИ, с суммами инвестиций, которые просто шокируют. Я никогда не видел ничего подобного".

На данный момент в мире насчитывается более 8000 дата-центров, из которых треть находятся в США, одна шестая - в Европе, а одна десятая - в Китае, согласно Международному энергетическому агентству (МЭА). МЭА прогнозирует, что потребление энергии этими прожорливыми объектами к 2026 году удвоится, достигнув более 1000 тераватт-часов - примерно столько же, сколько электроэнергии потребляет Япония в год. Дополнительное потребление электроэнергии может варьироваться от 160 до 590 тераватт-часов, что потребует строительства электростанций, равных по мощности Швеции, или подключения к сети дополнительной Германии в лучшем случае, или в худшем.

Сегодня дата-центры потребляют около 1,3% всей электроэнергии мира, что к 2026 году может вырасти до 3%. Такой уровень потребления электроэнергии сделает развитие искусственного интеллекта одной из самых энергоемких отраслей, наравне с традиционной тяжелой промышленностью, где производство алюминия потребляет примерно 4% электроэнергии, вырабатываемой в мире.

Ирландия на грани отключений

Некоторые регионы уже испытывают последствия промышленного роста ИИ. Например, дата-центры потребляют около пятой части всей электроэнергии Ирландии, что может вырасти до одной трети в течение следующих двух лет. В ответ местный оператор сети временно приостановил подключение новых дата-центров в районе Дублина.

Нидерландское правительство фактически запретило строительство новых гипермасштабных дата-центров с начала года, за исключением нескольких специальных случаев. Физические последствия промышленного развития ИИ, скорее всего, станут политически спорным вопросом в ближайшие годы. Жители районов, подобных Эшберну, Виргиния, и Амстердаму, вряд ли обрадуются, если в их районах внезапно появятся огромные охлаждающие залы. Кроме того, энергопотребление этой новой технологии также ставит перед собой задачу достижения климатических целей компаний и правительств.

Остается неясным, смогут ли в будущем удовлетворить энергетические потребности центров ИИ, и какой технологией это будет достигнуто. В то время как Amazon Web Services (AWS) имеет долгосрочные контракты на поставку электроэнергии с ветряной фермой для своих ирландских дата-центров, компания работает против энергоперехода в Пенсильвании, расширяя дата-центр рядом с атомной электростанцией. Даже планируется строительство дата-центра со своей мини-реакцией в Швеции. То, станет ли бум ИИ благословением или угрозой для энергоперехода, зависит от прогресса в области умных чипов для искусственного интеллекта. Последнее поколение Blackwell от Nvidia, как сообщается, потребляет в 25 раз меньше энергии.

В свете прогнозируемого взрыва спроса на электроэнергию в результате революции в области ИИ Комиссия уже сделала несколько рекомендаций по управлению потреблением электроэнергии дата-центров, чтобы гарантировать устойчивое будущее для цифровой трансформации.

К 2026 году, согласно Международному энергетическому агентству, потребление энергии в центрах обработки данных по всему миру удвоится, что делает сотрудничество политиков и компаний в сфере технологий обязательным для выработки стратегий удовлетворения энергетических потребностей центров ИИ без ущерба для целей по охране климата или вызова сопротивления со стороны местных сообществ.

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