- Рост числа занятых в секторе обороны на севере

В прошлом году сектор обороны в Шлезвиг-Гольштейне нанял рекордные 8 346 человек. Об этом объявил Дитер Ханель, глава рабочей группы по оборонной технологии Шлезвиг-Гольштейна, во время презентации в Киле. Также был представлен годовой отчет за 2024 год, содержащий данные за 2023 год. По словам Ханеля, текущая численность сотрудников выросла на 9% по сравнению с 2022 годом и на 70% по сравнению с 2010 годом.

Однако рост занятости в различных секторах оборонной промышленности в 2022 году был значительно различным. Например, в области сухопутных систем наблюдался рост на 14%, а в судостроении - на 6%. Кроме того, Ханель отметил, что сектор обороны в Киле имеет значительное экономическое влияние, с ростом занятости на 14% по сравнению с 2022 годом, что привело к примерно 6 200 сотрудникам.

Ожидаемый оборот сектора обороны в 2023 году составит от 1,5 до 2 миллиардов евро. Этот положительный экономический рост в основном приписывается конфликту на Украине и долгосрочным контрактам, значительная часть которых являются международными. Специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для немецких вооруженных сил (Бундесвер) оказал минимальное влияние.

Германия достигнет целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от ВВП в 2024 году

По данным НАТО, в 2024 году расходы Германии на оборону составят 2,12% от ВВП, что станет первым случаем достижения целевого показателя с 2014 года. Тем не менее, Германия занимает 15-е место среди стран НАТО по расходам на оборону.

Одновременно с этим Бундесвер продолжает сталкиваться с серьезным дефицитом техники, необходимой для перехода к территориальной или альянсовой обороне или для глобальных развертываний. Кроме того, бюджет и специальный фонд, выделенные на оборону в ближайшей перспективе, не будут достаточными для ликвидации этого пробела в долгосрочной перспективе.

Области для политического вмешательства

Несмотря на положительный экономический рост, сектор обороны призывает к политическому вмешательству в нескольких областях. Например, рабочая группа по оборонной технологии предлагает провести всеобъемлющую реформу системы закупок Бундесвера, включая упрощенные тендеры и ускоренные процессы. Кроме того, правила закупок ЕС и требования сертификации должны быть упрощены.

Кроме того, должны быть отменены правила, оценивающие компании по критериям устойчивости. Эти правила классифицируют оборону и оборонную промышленность как "неустойчивые" и "социально вредные", что затрудняет компаниям получение финансирования от финансовых рынков. "Решая эти идентифицированные области для политического вмешательства, оборонная технология продолжит вносить значительный вклад в безопасность нашей нации и наших союзников в будущем", - сказал Ханель.

Текущий положительный экономический рост в секторе обороны, о котором объявил Дитер Ханель, привел к значительному росту занятости, с сектором в Киле, нанявшим около 6 200 человек, что на 14% больше, чем в 2022 году. Этот экономический рост не только выгоден Германии, но и помогает стране достичь целевого показателя расходов на оборону, который, по данным НАТО, составит 2,12% от ВВП в 2024 году.

Несмотря на этот рост, сектор обороны в Германии сталкивается с проблемами, такими как серьезный дефицит техники и недостаточный бюджет для долгосрочных переходов. Чтобы решить эти проблемы, рабочая группа по оборонной технологии призывает к политическому вмешательству в областях, таких как упрощение тендеров, упрощение правил закупок ЕС и отмена правил, классифицирующих оборонную промышленность как "неустойчивую" или "социально вредную".

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