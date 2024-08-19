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Федеральные земли ГерманииНовостиПраво на гражданство

Рост числа заявок на гражданство.

В свете 27 июня 2024 года иностранным гражданам упрощается получение немецкого гражданства. Какие меры принимают официальные лица Бранденбурга, чтобы учитывать эту тенденцию?

 and  Mark Rodriguez
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По новому законоуложению, введенному в июне, был введен новый закон о гражданстве.
По новому законоуложению, введенному в июне, был введен новый закон о гражданстве.

- Рост числа заявок на гражданство.

Следуя введению последнего Закона о гражданстве, наблюдается всплеск заявлений на натурализацию в административных офисах Бранденбурга. Например, в Потсдаме число заявлений выросло с 83 в июне до 141 в июле, как сообщили агентству дпа местные власти. Даже в сельских районах проявляется интерес к получению немецкого паспорта.

Закон о гражданстве вступил в силу 27 июня. Новые правила, которые также вызывают споры, сокращают сроки натурализации и теперь позволяют двойное гражданство для всех. В 2023 году в Бранденбурге больше людей стали гражданами Германии, чем в предыдущем году.

Повышенный интерес к натурализации

Район Потсдам-Миттельмарк получил 34 заявления на натурализацию в июне, что выросло до 51 в июле. Однако, как сообщается, заявления по новому закону уже подавались в предыдущие месяцы. В районе Телтов-Флеминг было подано 59 заявлений - на 14% больше. В районе Пригниц число заявлений выросло с 9 в июне до 25 в июле. Район Барним не предоставил цифр, но отметил рост интереса к заявлениям на натурализацию с 27 июня.

Город Бранденбург-на-Хавеле не сообщил о значительных изменениях: на четыре заявления больше, чем в предыдущем месяце. Котбус и Франкфурт (Одер) пока не предоставили никаких данных.

В районе Одре-Шпрее 15 человек заявили о желании натурализоваться в июне, а в июле это число выросло до 51. Однако администрация предупредила, что июньская цифра не отражает показатели до изменений в законе.

Несколько районов сообщили, что среднее время обработки заявлений составляет около 18 месяцев. Район Потсдам-Миттельмарк назвал среднее время от 2 до 6 месяцев. Район Барним сообщил, что процедура занимает от 12 до 15 месяцев.

В общем случае заявление на натурализацию возможно после пяти лет проживания в стране, если выполняются все необходимые условия, в том числе финансовая независимость. В случаях исключительной интеграции иностранные граждане могут получить немецкое гражданство уже через три года. Это включает исключительные достижения в школе или на работе, отличные языковые навыки или волонтерскую работу. Двойное гражданство в основном разрешено.

Министерство внутренних дел Бранденбурга ожидает, что больше людей подадут заявление на получение немецкого гражданства из-за новых правил. Однако, отвечая на запрос агентства дпа, ведомство сослалось на районы и независимые города.

В апреле министерство опубликовало данные о натурализациях в Бранденбурге в 2022 году. Согласно этим данным, успешно завершено около 2500 процедур натурализации. В 2022 году около 1200 человек в Бранденбурге получили немецкое гражданство, а в 2021 году это число составило 925 человек.

Введение нового Закона о гражданстве, который сокращает сроки натурализации и позволяет двойное гражданство для всех, привело к увеличению правовых требований на гражданство. Несмотря на быстрые сроки обработки заявлений в некоторых районах, таких как Потсдам-Миттельмарк и Барним, во многих районах Бранденбурга среднее время обработки заявлений на натурализацию все еще составляет от 12 до 18 месяцев.

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