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ЗдоровьеНовости

Рост числа случаев заражения вирусом, который может вызвать паралич у детей, вызвал беспокойство у родителей.

Рост числа случаев заражения вирусом Коксаки D68, который потенциально может вызывать крайне редко диагностируемое полиомиелитоподобное заболевание у детей. Др. Лина Вэн делится важной информацией для родителей.

 and  Elizabeth Wells
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Возбудитель Д68 входит в обширную категорию, в которую входят более сотни вариантов. Большинство...
Возбудитель Д68 входит в обширную категорию, в которую входят более сотни вариантов. Большинство людей, инфицированных этими распространёнными вирусами, не испытывают симптомов или испытывают лишь лёгкие симптомы, подобные простуде, например, заложенность носа.

Рост числа случаев заражения вирусом, который может вызвать паралич у детей, вызвал беспокойство у родителей.

Что такое энтеровирус Д68 и как он распространяется? Как часто он встречается, и почему мы наблюдаем увеличение случаев? Каковы его симптомы, и каковы шансы развития острого вялого миелита? Как должны волноваться родители, и какие меры могут принять семьи, чтобы снизить риск заражения этим вирусом?

Чтобы ответить на эти вопросы, я поговорил с экспертом CNN по здравоохранению доктором Леной Вэнь. Вэнь — врач-экстренной помощи и профессор Джорджтаунского университета, и она ранее была комиссаром здравоохранения Балтимора. У нее теперь есть двое детей школьного возраста.

CNN: Что такое энтеровирус Д68? Как часто он встречается, и как мы можем определить, что случаи увеличиваются?

Доктор Лена Вэнь: Энтеровирус Д68 — один из более чем 100 неполиомиелитных энтеровирусов. Многие люди, заразившиеся им, не испытывают симптомов или имеют лишь легкие симптомы простуды. Большинство людей даже не знают, что у них есть инфекция энтеровируса.

Именно поэтому тестирование сточных вод так полезно. Тестирование сточных вод на вирусы дает раннее предупреждение о вирусной активности в определенной области. Это особенно полезно для заболеваний, которые часто протекают бессимптомно или редко тестируются. Недавние данные показывают, что активность энтеровируса сейчас находится на среднем уровне и значительно возросла с июля.

CNN: Как распространяется энтеровирус Д68, и кто наиболее восприимчив к инфекции?

Вэнь: Энтеровирус Д68 — это респираторный вирус, который распространяется, когда кто-то с инфекцией чихает или кашляет, и капли попадают на нос, рот или глаза другого человека. Эти капли также могут попадать на поверхности или предметы, и кто-то может заразиться, коснувшись этих областей и затем своего носа, рта или глаз.

Дети чаще всего заражаются и проявляют симптомы. Это потому, что дети находятся в тесном контакте друг с другом в школе и детских садах и не всегда соблюдают гигиену. Взрослые тоже могут заразиться, но они реже проявляют симптомы, и если они заразятся, то, скорее всего, покажут лишь легкие симптомы по сравнению с детьми.

CNN: Каковы симптомы инфекции энтеровирусом Д68?

Вэнь: У многих людей будут легкие симптомы простуды, такие как насморк, чихание, лихорадка и кашель. Некоторые могут испытывать более тяжелые симптомы, такие как затрудненное дыхание, усталость и боли в теле. Реже энтеровирусы могут вызывать воспаление мозга и сердца. Также возможна бессимптомная инфекция, что делает этот вирус труднее содержать.

CNN: Можете ли вы рассказать об остром вялом миелите, редком, но потенциально опасном осложнении, которое может развиться при инфекции энтеровирусом Д68?

Вэнь: Острый вялый миелит — это недавно идентифицированное состояние, впервые признанное в 2014 году. Оно имеет некоторые сходства с полиомиелитом. Сначала человек испытывает вирусную инфекцию, а затем через несколько недель развивается внезапная слабость в руках или ногах. Другие симптомы включают потерю тонуса мышц и рефлексов, опущение лица и невнятную речь.

Это заболевание может быть смертельно опасным, когда вовлечены мышцы дыхания; пациентам может потребоваться аппараты для помощи в дыхании. Это также может привести к проблемам с регулированием артериального давления, температуры тела и частоты сердечных сокращений.

Для острого вялого миелита нет специфического лечения. Пациенты получают поддерживающую терапию, такую как госпитализация, жидкости, противовоспалительные препараты, поддержку дыхания и физиотерапию. Хотя некоторые могут полностью восстановиться, большинство имеют стойкие симптомы и инвалидность в результате этого заболевания.

CNN: Какова вероятность того, что инфекция энтеровирусом Д68 приведет к острому вялому миелиту? Должны ли родители беспокоиться?

Вэнь: Это маловероятно. Инфекции энтеровируса очень распространены, и подавляющее большинство случаев никогда не диагностируются. С тех пор, как острый вялый миелит был впервые идентифицирован в 2014 году, в США было зарегистрировано 758 подтвержденных случаев. По данным CDC на 3 сентября, в 10 штатах было зарегистрировано 13 подтвержденных случаев.

Хотя число пострадавших людей невелико, я понимаю, почему родители обеспокоены острым вялым миелитом из-за его тяжести и отсутствия лечения.

CNN: Есть ли шаги, которые могут предпринять семьи, чтобы снизить риск заражения этим вирусом?

Вэнь: Все должны регулярно и тщательно мыть руки мылом и водой. Дети должны мыть руки, когда они возвращаются из школы и после игры с друзьями. Особенно важно мыть руки, когда мыло и вода не доступны, в этом случае следует использовать антисептик для рук.

Детей старшего возраста можно научить не трогать лицо грязными руками, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и использовать антисептик для рук или мыть руки после прикосновения к часто используемым поверхностям, таким как дверные ручки.

Люди должны быть бдительными к признакам серьезных проблем, которые могут указывать на острый вялый миелит. Помимо внезапной потери силы в конечностях или нарушения речи, проявления этого состояния могут включать опущение век, трудности с глотанием и новую боль в шее, руках и спине. Любое проявление этих симптомов требует немедленной медицинской помощи.

Хотя нет специфической вакцины от этого энтеровируса, есть вакцины, которые защищают от многих других заболеваний. Родители и опекуны должны убедиться, что их дети получили необходимые детские прививки, а взрослые — рекомендуемые вакцинации.

Чтобы сохранить общее здоровье и благополучие в это время, регулярное мытье рук является обязательным, так как энтеровирус D68 передается через капли из кашля или чихания зараженного человека. Частое и тщательное мытье рук, особенно после контакта с поверхностями, к которым часто прикасаются, может помочь снизить риск заражения вирусом. Кроме того, соблюдение правил гигиены, таких как прикрывание рта и носа при кашле или чихании и избегание прикосновения к лицу немытыми руками, может еще больше снизить риск передачи.

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