Рост числа случаев заражения вирусом, который может вызвать паралич у детей, вызвал беспокойство у родителей.

Что такое энтеровирус Д68 и как он распространяется? Как часто он встречается, и почему мы наблюдаем увеличение случаев? Каковы его симптомы, и каковы шансы развития острого вялого миелита? Как должны волноваться родители, и какие меры могут принять семьи, чтобы снизить риск заражения этим вирусом?

Чтобы ответить на эти вопросы, я поговорил с экспертом CNN по здравоохранению доктором Леной Вэнь. Вэнь — врач-экстренной помощи и профессор Джорджтаунского университета, и она ранее была комиссаром здравоохранения Балтимора. У нее теперь есть двое детей школьного возраста.

CNN: Что такое энтеровирус Д68? Как часто он встречается, и как мы можем определить, что случаи увеличиваются?

Доктор Лена Вэнь: Энтеровирус Д68 — один из более чем 100 неполиомиелитных энтеровирусов. Многие люди, заразившиеся им, не испытывают симптомов или имеют лишь легкие симптомы простуды. Большинство людей даже не знают, что у них есть инфекция энтеровируса.

Именно поэтому тестирование сточных вод так полезно. Тестирование сточных вод на вирусы дает раннее предупреждение о вирусной активности в определенной области. Это особенно полезно для заболеваний, которые часто протекают бессимптомно или редко тестируются. Недавние данные показывают, что активность энтеровируса сейчас находится на среднем уровне и значительно возросла с июля.

CNN: Как распространяется энтеровирус Д68, и кто наиболее восприимчив к инфекции?

Вэнь: Энтеровирус Д68 — это респираторный вирус, который распространяется, когда кто-то с инфекцией чихает или кашляет, и капли попадают на нос, рот или глаза другого человека. Эти капли также могут попадать на поверхности или предметы, и кто-то может заразиться, коснувшись этих областей и затем своего носа, рта или глаз.

Дети чаще всего заражаются и проявляют симптомы. Это потому, что дети находятся в тесном контакте друг с другом в школе и детских садах и не всегда соблюдают гигиену. Взрослые тоже могут заразиться, но они реже проявляют симптомы, и если они заразятся, то, скорее всего, покажут лишь легкие симптомы по сравнению с детьми.

CNN: Каковы симптомы инфекции энтеровирусом Д68?

Вэнь: У многих людей будут легкие симптомы простуды, такие как насморк, чихание, лихорадка и кашель. Некоторые могут испытывать более тяжелые симптомы, такие как затрудненное дыхание, усталость и боли в теле. Реже энтеровирусы могут вызывать воспаление мозга и сердца. Также возможна бессимптомная инфекция, что делает этот вирус труднее содержать.

CNN: Можете ли вы рассказать об остром вялом миелите, редком, но потенциально опасном осложнении, которое может развиться при инфекции энтеровирусом Д68?

Вэнь: Острый вялый миелит — это недавно идентифицированное состояние, впервые признанное в 2014 году. Оно имеет некоторые сходства с полиомиелитом. Сначала человек испытывает вирусную инфекцию, а затем через несколько недель развивается внезапная слабость в руках или ногах. Другие симптомы включают потерю тонуса мышц и рефлексов, опущение лица и невнятную речь.

Это заболевание может быть смертельно опасным, когда вовлечены мышцы дыхания; пациентам может потребоваться аппараты для помощи в дыхании. Это также может привести к проблемам с регулированием артериального давления, температуры тела и частоты сердечных сокращений.

Для острого вялого миелита нет специфического лечения. Пациенты получают поддерживающую терапию, такую как госпитализация, жидкости, противовоспалительные препараты, поддержку дыхания и физиотерапию. Хотя некоторые могут полностью восстановиться, большинство имеют стойкие симптомы и инвалидность в результате этого заболевания.

CNN: Какова вероятность того, что инфекция энтеровирусом Д68 приведет к острому вялому миелиту? Должны ли родители беспокоиться?

Вэнь: Это маловероятно. Инфекции энтеровируса очень распространены, и подавляющее большинство случаев никогда не диагностируются. С тех пор, как острый вялый миелит был впервые идентифицирован в 2014 году, в США было зарегистрировано 758 подтвержденных случаев. По данным CDC на 3 сентября, в 10 штатах было зарегистрировано 13 подтвержденных случаев.

Хотя число пострадавших людей невелико, я понимаю, почему родители обеспокоены острым вялым миелитом из-за его тяжести и отсутствия лечения.

CNN: Есть ли шаги, которые могут предпринять семьи, чтобы снизить риск заражения этим вирусом?

Вэнь: Все должны регулярно и тщательно мыть руки мылом и водой. Дети должны мыть руки, когда они возвращаются из школы и после игры с друзьями. Особенно важно мыть руки, когда мыло и вода не доступны, в этом случае следует использовать антисептик для рук.

Детей старшего возраста можно научить не трогать лицо грязными руками, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и использовать антисептик для рук или мыть руки после прикосновения к часто используемым поверхностям, таким как дверные ручки.

Люди должны быть бдительными к признакам серьезных проблем, которые могут указывать на острый вялый миелит. Помимо внезапной потери силы в конечностях или нарушения речи, проявления этого состояния могут включать опущение век, трудности с глотанием и новую боль в шее, руках и спине. Любое проявление этих симптомов требует немедленной медицинской помощи.

Хотя нет специфической вакцины от этого энтеровируса, есть вакцины, которые защищают от многих других заболеваний. Родители и опекуны должны убедиться, что их дети получили необходимые детские прививки, а взрослые — рекомендуемые вакцинации.

Чтобы сохранить общее здоровье и благополучие в это время, регулярное мытье рук является обязательным, так как энтеровирус D68 передается через капли из кашля или чихания зараженного человека. Частое и тщательное мытье рук, особенно после контакта с поверхностями, к которым часто прикасаются, может помочь снизить риск заражения вирусом. Кроме того, соблюдение правил гигиены, таких как прикрывание рта и носа при кашле или чихании и избегание прикосновения к лицу немытыми руками, может еще больше снизить риск передачи.

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