Российские войска быстро продвигаются к Покровску, ускоряя свое движение.

При столкновении с трудностями в российском регионе Курск военное руководство продолжает продвигаться вперед в Покровске, Донбасс. В целом, военные силы на востоке Украины медленно продвигаются вперед уже несколько месяцев, но есть слухи о ускорении темпа в ближайших районах.

Военные аналитики считают, что российские войска быстро продвигаются по фронту Покровска на востоке Украины. Согласно отчету Института изучения войны (ISW) в США, они смогли захватить большинство Новогродовки, города к югу от Покровска, за несколько дней.

По данным ISW, российские войска в настоящее время приоритетно ведут бои вдоль железнодорожного пути к Покровску. Эксперты считают, что быстрое продвижение российских войск в Новогродовке может быть связано со стратегическим отступлением украинских войск из этого района.

Как заявил военный специалист полковник Рейснер в интервью ntv.de, "Захват Покровска в Донбассе является целью летней российской offensivы. На Донбассе три группы 'Центр', 'Юг' и 'Восток' атакуют на фронте почти 300 километров. С этими войсками русские хотят прорвать вторую линию обороны и, если возможно, прорваться в Покровске", - добавил Рейснер.

Киев приказывает эвакуироваться

Президент Украины Владимир Зеленский созвал встречу с военным руководством для обсуждения ситуации. Российские войска недавно объявили о победе в захвате целых городов в районе Донецка. Авторитеты в Украине также приказали дополнительные эвакуации.

Из-за ухудшающихся условий безопасности зона обязательной эвакуации расширена. Дети и их родители или законные опекуны должны покинуть свои дома, как объявил губернатор Донецка.

В список включено 27 городов в районах Константиновка и Селидово. Ранее были отданы приказы об эвакуации в районе Покровска из-за продвижения российских войск.

Усиление tensions на востоке Украины, где российские войска добиваются значительных успехов в войнах и конфликтах, привело к тому, что Киев приказал эвакуироваться. Как упомянул военный специалист полковник Рейснер, летняя российская offensivа направлена на захват Покровска в Донбассе, что вызывает опасения за безопасность жителей близлежащих городов.

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