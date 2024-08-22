Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN.

15:14 ФСБ инициировала правовые действия против иностранных журналистов в Курской области

Российское ведомство ФСБ начало правовые действия против нескольких иностранных журналистов из-за их репортажей в Курской области, где украинские силы контролируют несколько поселений. Расследования ведутся в отношении корреспондента CNN и двух украинских журналистов по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, как утверждает ФСБ. По данным ведомства, журналисты снимали видеоматериалы в Судае, городе, находящемся под контролем украинской военной. ФСБ предупреждает о скором вынесении международных ордеров на арест. Журналисты рискуют получить до пяти лет тюремного заключения в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из российского трудового лагеря после осуждения за шпионаж и отправлен на родину в рамках сделки по обмену заключенными.

12:34 Зеленский в Сумской области: "Фонд обмена пленными" пополнен

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую пограничную область на востоке Украины, откуда украинские войска продвинулись на территорию России две недели назад. Зеленский объявил о захвате еще одного места в Курской области. Он также упомянул пополнение "фонда обмена пленными", имея в виду захват российских солдат для возможного будущего обмена украинскими пленными, удерживаемыми в России. Зеленский подчеркнул, что наступление в Курске привело к снижению атак на Сумскую область и значительному сокращению гражданских жертв. Он поделился видео, на котором он с главнокомандующим украинскими войсками Алексеем Сырским, который проинформировал его о укреплении войск на востоке Украины, где Россия продолжает продвижение.

12:06 Подозрительные российские шпионские дроны над критически важной инфраструктурой в Brunsbüttel

Немецкая газета "Бильд" сообщает о присутствии подозрительных российских дронов над крупнейшим промышленным парком в Brunsbüttel в Шлезвиг-Гольштейне. В течение прошлой недели дроны были замечены, быстро пролетая над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Brunsbüttel. Местные прокуроры расследуют потенциальный шпионаж с целью саботажа. Сообщается, что зона ограничения полетов неоднократно нарушалась дронами, пролетающими над АЭС. Обнаружен посторонний объект, скорее всего, военный drone. По данным "Бильд", дроны, вероятно, управляются российскими агентами и могут запускаться с гражданских судов в Северном море.

Подробнее об этом позже

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об усиленном риске атак в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупредило о повышенном риске воздушных атак в ближайшие дни перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа. Посольство прогнозирует, что Россия может атаковать Украину с помощью дронов и ракет в ближайшие дни и выходные. Украина отмечает 33-ю годовщину своей независимости от Советского Союза. Этот праздник имеет особое значение для украинцев с начала войны в Украине около двух с половиной лет назад. Недавно украинские войска неожиданно пересекли границу с Россией в Курской области, что Путин назвал провокацией, угрожая адекватным ответом.

11:13 Военная база в Волгограде под атакой украинских дронов

На военном вспомогательном объекте недалеко от Marinovka в Волгоградской области на юге России произошел пожар. Местные жители сообщают о взрывах. Власти связывают пожар с действиями украинских дронов. Погибших нет.

10:41 Россия строит сборные укрытия в Курске

После распоряжения губернатора Курской области Алексея Смирнова городские власти устанавливают бетонные защитные сооружения для жителей города. Смирнов объяснил, что временные сборные убежища будут установлены в стратегически важных местах, таких как 60 остановок автобусов. Изображения одного из таких блоков, доставляемого на место, были опубликованы. Еще два места, в том числе Курск, где находится Курская АЭС, также получают установки укрытий. Россия обвиняет Украину в планировании атаки на АЭС, в то время как Украина отрицает эти утверждения.

10:10 Украина сообщает об успехе в Курске

Украина сообщает о более чем 40 атаках со стороны российских войск вблизи города Покровск, большинство из которых были успешно отражены. Президент Зеленский клянется укрепить войска в регионе. Наступление в Курской области продолжается.

09:42 Россия обнаруживает атаки дронов в нескольких регионах

Российская армия перехватила несколько украинских воздушных атак на западе страны, как сообщается в официальных заявлениях. В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров сообщает, что большинство дронов были уничтожены во время атаки возле Marinovka (см. запись в 07:30). В Курской пограничной области губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "два украинских снаряда и один дрон были сбиты российской ПВО". В Ростовской области на юге губернатор Василий Голубев сообщает, что пять дронов были отражены во время атаки. Дроны также якобы были сбиты в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Дальнобойное оружие против российских целей: Киев просит у США разрешения

Министр обороны Украины Рустем Умеров беседовал с группой членов Конгресса США, в том числе республиканцем Робом Уитманом и демократом Дэвидом Тронэ, в Киеве. Согласно заявлению министерства Умерова, они обсуждали текущую ситуацию и американский подход к использованию дальнобойного оружия против российских целей. Умеров заявил: "Мы срочно нуждаемся в разрешении от наших союзников, чтобы полностью использовать дальнобойное оружие против российских целей. Речь идет о защите наших мирных городов и сел."

08:36 Легенда "Звёздных войн" Марк Хэмилл собирает средства на роботов для разминирования в помощь УкраинеИзвестный актер "Звёздных войн" Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера, ведет сбор средств на роботов для разминирования в рамках проекта "Безопасная местность". В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимом Снайдером они планируют собрать $441,000. Эти роботы могут работать в труднодоступных зонах, на безопасном расстоянии от операторов. "Одним из самых жестоких актов, совершенных Россией в Украине, является расстановка мин повсюду", - сказал Снайдер. "Я посещал покинутые территории возле фронта, где люди рискуют, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. Эти роботы могут разминировать и спасти жизни". Очистка от мин в Украине может занять десятилетия.

08:01 Кремль готовит россиян к "новой норме"По данным анонимного источника из Кремля, общавшегося с автономным русским порталом Meduza, базирующимся в Риге, нападение Украины на Курск создает проблему для пропаганды Москвы. Несмотря на то, что регионы удалены друг от друга, источник заявил, что "проникновение на российскую территорию и контроль над деревнями - это новое и очень неприятное событие". Чтобы успокоить растущую общественную тревогу, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой норме" и "новой реальности". Сообщение таково: противники проникли на российскую территорию, скоро будут побеждены, но возвращение территории займет время. Россиян призывают "превратить отрицательность и шок в положительное направление", помогая Курской области, пока они ждут. По словам интервьюируемых Meduza, бои в Курске могут продолжаться несколько месяцев.

07:30 Подтвержден пожар на военном объекте в ВолгоградеРоссийские власти подтвердили пожар на военном объекте в южном регионе Волгограда после атаки украинского дрона. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон врезался в объект, но не было жертв. Бочаров не назвал пострадавший военный объект, но целью был поселок Мариновка. В Мариновке находится авиационная база России.

06:56 Бывший советник: Путин обманул Трампа своим обаяниемБывший советник по национальной безопасности США, генерал Герберт Реймонд Макмастер, заявил, что Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. В своей книге "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", обнародованной "Гардиан", Макмастер описывает Путина как "необычного человека, талантливого, несомненно". Он мастерски льстил Трампу и оказывал почти гипнотическое влияние на него. Макмастер предупреждал Трампа неоднократно: "Господин Президент, он лучший лжец в мире". Макмастер также предположил, что Путин был уверен, что сможет "обмануть" Трампа и добиться ослабления санкций, а также дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Неподтвержденные сообщения о пожаре на российской авиационной базе в ВолгоградеВ ночное время в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы. Различные русские каналы в Telegram сообщали об инцидентах, которые, по их мнению, были результатом атаки дронов, и на близлежащей авиационной базе произошли пожары. Волгоградская область находится примерно в 900 км юго-восточнее Москвы. Целью, как считается, была авиационная база в селе Октябрьском, в 20 км от Калача-на-Дону. Местные свидетели сообщают о 6-10 громких взрывах, сопровождаемых звуками дронов.

05:44 Германия готова предоставить дополнительную помощь УкраинеЛидер СДПГ Ларс Клингебель пообещал дальнейшую поддержку Украине. Если невозможно разблокировать запланированные миллиарды замороженных российских активов для Украины, Германия предоставит дополнительное финансовое обеспечение, объявил Клингебель на подкасте Пауля Ронземейера, заместителя главного редактора "Бильд". Клингебель подчеркнул: "Мы не должны допустить ситуации, когда скажут: 'Нет больше денег для Украины'. В таких случаях 'мы, конечно, будем изучать потенциальные источники финансирования в Германии', - сказал Клингебель. 'Мы несем ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем'".

03:09 Региональные выборы в России: бронежилеты и шлемы для избирательных работников в КурскеВ спорном российском пограничном регионе Курск планируется экипировать избирательных работников бронежилетами и шлемами для первых региональных выборов. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут созданы в различных местах по всей стране, чтобы разместить тех, кто переехал из региона, как сообщает Татьяна Малашова, глава региональной избирательной комиссии, согласно российским новостным агентствам. Регион находится под режимом чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных законодательных собраний назначены на 6-8 сентября в различных российских регионах.

01:34 Фико испытывает "стресс" из-за давления западных демократий в вопросах внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фико испытывает "стресс" из-за давления со стороны западных демократий по ключевым вопросам внешней политики. В заявлении, приуроченном к годовщине ввода войск Варшавского договора в 1968 году, Фико заявил, что тех, кто отклоняется от "стандартной точки зрения" на Западе, "несправедливо подвергают давлению и угрозам изоляции". Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с нынешним давлением, которое он воспринимает в Европе. Фико выступает против военной помощи ЕС Украине и был обвинен в прорусских взглядах в результате.

12:02 Украина отбила 44 из 46 российских атак в районе Покровска за суткиУкраина сообщает о успехе в отражении 44 из 46 российских атак вблизи города Покровск на востоке Украины за сутки. Генеральный штаб сообщает о продолжающихся боях в двух других местах к 21:00 CET. Атаки привели к ранениям или гибели 238 российских солдат. Информации о жертвах среди украинцев нет. Россия пока не комментировала ситуацию.

21:09 Россия: Проникновение украинцев в Брянск осталось безрезультатнымРоссия заявляет, что предотвратила проникновение "разведывательно-диверсионных групп" украинцев в Брянскую область России, граничащую с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было остановлено российской службой безопасности ФСБ и подразделениями российской армии, как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Противник был обстрелян", - сказал он, добавив, что ситуация сейчас под контролем.

20:15 Зеленский: Украина ждет скорейшей поставки обещанной миллиардной помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина надеется на быструю поставку обещанной Западом миллиардной помощи, которая частично будет финансироваться за счет прибыли от замороженных российских государственных активов. Хотя были сделаны многочисленные политические обязательства со стороны международных партнеров Киева, требуются дальнейшие действия, сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. "Но нам нужен функционирующий механизм". Украина нуждается в прибыли от российских активов для самообороны против агрессора, России. "Соответствующие дискуссии ведутся слишком долго, и мы срочно нуждаемся в ответах". Группа семи (G7) ведущих индустриальных стран согласовала на своем июньском саммите оказание новой финансовой помощи Киеву, с планируемым щедрым займом в $50 миллиардов для обеспечения выплат процентов по frozen Russian assets.

19:52 Путин хвалит прочные экономические связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин похвалил углубляющееся сотрудничество с Китаем, сказав: "Наши торговые отношения процветают (...) Оба правительства уделяют пристальное внимание торговым и экономическим отношениям, что приносит положительные результаты", во время встречи с премьером Китая Ли Цзиангом в Кремле. Китай и Россия обладают "широкими совместными планами и проектами в экономической и гуманитарной сферах", сказал Путин. Ли, как сообщает Кремль, хвалит китайско-российские отношения, которые он называет "на беспрецедентно высоком уровне". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

19:20 Запрос на освобождение отклонен: Бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте и апелляция на арест были отклонены, как сообщает государственное новостное агентство ТАСС. Булгаков курировал закупки для российской армии до своего увольнения. Московский суд также приказал арестовать двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания обвиняется в получении девяти контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, что привело к ущербу примерно в 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

19:00 Украина усиливает войска в ПокровскеВ телеобращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина усиливает свои войска в сильно оспариваемом районе Покровска на востоке Украины. Он признал знание о военных планах России в этом районе, одновременно упомянув о контроле Украины над определенными районами в Курской области России, не вдаваясь в подробности.

18:41 После декрета: Многие украинцы в Венгрии лишаются жилья в приютахПосле введения венгерского декрета, отказывающего украинским беженцам в общем статусе беженца, многие украинцы в Венгрии сталкиваются с выселением из приютов. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, сообщает Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинской Закарпатской области, которая имеет значительное венгерское меньшинство, должны покинуть гостевой дом под полицейским надзором.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу выселенных украинских беженцев в Венгрии и возможного нарушения прав человека из-за декрета, отказывающего в общем статусе беженца. Европейский союз также может задать вопросы о правовых действиях против иностранных журналистов в Курской области, так как свобода прессы является фундаментальным правом в ЕС.

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