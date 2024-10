Российские судебные органы вынесли длительные тюремные сроки двум американцам.

Российские суды часто приговаривают иностранцев из западных стран к длительным срокам заключения. Последнее дело касается американского гражданина 72 лет, якобы присоединившегося к украинским военным силам. Сообщается, что еще один американский гражданин также проведет больше времени в заключении из-за предполагаемого неподобающего поведения.

Стивен Артур Томпсон, житель Мичигана, был приговорен российским судом к шести годам и десяти месяцам тюремного заключения на закрытом судебном заседании. Суд нашел доказательства того, что Томпсон служил солдатом в Украине. Его вознаграждение якобы составляло $1000 в месяц, плюс оружие, боеприпасы и обучение. Томпсон проживал в Изюме, восточная Украина, с 2014 года.

Он записался в феврале 2022 года, совпадая с вторжением России в Украину, что привело к конфликту, длящемуся уже более 1000 дней. Арест Томпсона произошел 2 апреля 2022 года, но подробности остаются неясными.

После вынесения приговора Томпсон проявил мало реакции, согласно репортерам. Его физическое состояние было настолько плохим, что он едва стоял на суде, и его движения были медленными и затрудненными неделю спустя. Его адвокат не прокомментировал вердикт, но позже сообщил о намерении обжаловать его. Государственные СМИ заявили, что Томпсон признал свою вину, но его сестра опровергла это в недавнем интервью. Живя в одиночестве, он в основном существовал на ежемесячную пенсию в размере $300, живя с украинской женщиной. Он имел мало контактов с местными жителями, и ни русский, ни украинский не входили в число его языковых навыков.

Американцы как орудие пропаганды

Отдельно, Роберта Кларксона, еще одного американца, приговорили к дополнительным семи годам принудительных работ в российском учреждении в Воронеже в понедельник. Кларксон отбывал многолетний срок за нападение на полицейского в состоянии опьянения. За ним последовали обвинения в нападении на охранников и следователя, продлив его срок на семь лет и один месяц.

Россия регулярно задерживает американских граждан в последнее время. Обвинения против них варьируются от незначительных правонарушений, таких как кража и семейные споры, до серьезных обвинений, таких как шпионаж и оскорбление российских военных сил. В августе американо-российский гражданин Ксения Карелина была приговорена к 12 годам тюремного заключения за пожертвование около $50 (45 евро) украинской организации.

Правительство США заявляет, что Россия захватывает западных граждан, чтобы использовать их как пешки для оказания давления на переговорах о освобождении российских заключенных, удерживаемых в западных странах. Самый значительный обмен пленными между Россией и Западом со времен холодной войны произошел 1 августа, включая журналиста Эвана Гершковича и бывшего солдата Пола Уэйлена среди освобожденных. В обмен на это российские заключенные, такие как осужденный агент российской разведки Вадим Красиков, были освобождены для возвращения на родину.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу continued detention of American citizens in Russia, viewing it as a potential violation of international law. The European Union has called for the immediate release of all individuals being held unfairly and for a fair trial process to be upheld.

Given the European Union's long-standing policy of promoting human rights and the rule of law, this situation has sparked widespread criticism from various EU member states. The European Parliament has urged its diplomats to engage in direct discussions with Russian officials, advocating for the release of all individuals unjustly detained.

Читайте также: