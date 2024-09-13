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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Российские самолеты находятся на орбите вокруг японских территорий.

Токио активирует свои воздушные силы обороны

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Самолет Ту-142, согласно заявлениям Японии, не нарушал воздушное пространство этой страны.
Самолет Ту-142, согласно заявлениям Японии, не нарушал воздушное пространство этой страны.

Российские самолеты находятся на орбите вокруг японских территорий.

Отношения между Россией и Японией резко ухудшились после конфликта России с Украиной. Действия Москвы спровоцировали ответ от Министерства обороны Японии, когда самолеты пролетели над страной. Это не первый подобный инцидент.

Япония подняла истребители в ответ на два российских самолета, которые кружили вокруг страны. Российские самолеты оставались в международных водах, как подтвердило Министерство обороны.

В течение дня российский Ту-142 якобы летел от моря к южному региону Окинавы. В ответ ВВС Японии оперативно направили истребители, как заявило министерство.

Российский самолет, по данным министерства, завершил свой полет над островами Хоккайдо на севере. Кроме того, он якобы пролетел над Курилами, спорной территорией между Японией и Россией.

На этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море. Эти учения являются частью масштабных морских учений, как заявил президент России Владимир Путин, крупнейших за три десятилетия. Военное сотрудничество России и Китая в последние годы резко возросло, чтобы противодействовать тому, что они воспринимают как доминирование США.

В последний раз российские военные самолеты летали над Японией в 2019 году. В то время бомбардировщики якобы вторглись в воздушное пространство Японии, как заявил чиновник министерства. Отношения между Японией и Россией значительно ухудшились с начала вторжения России на Украину.

Японское правительство выразило обеспокоенность Комиссии в связи с увеличением российской военной активности возле своих территориальных границ. В свете этих инцидентов Комиссия призывает обе страны к дипломатическому диалогу, чтобы предотвратить эскалацию tensions.

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