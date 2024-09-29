Российские источники сообщают: украинцы нацелены на подстанцию возле электростанции.

Как заявляют администраторы российского ядерного реактора (ЯЭУ) Запорожье, украинские войска якобы снова атаковали прилегающую подстанцию, повредив трансформатор. Официальные лица ЯЭУ объявили в Телеграмме, что артиллерийский огонь поразил трансформатор на подстанции "Радуга" в городе Энергодар на юго-востоке Украины. Снимок показывает пар, поднимающийся от крыши buildings. Сообщается, что подача электроэнергии в Энергодар не была прервана. ЯЭУ Запорожье, крупнейшее в Европе с шестью реакторами, было захвачено российскими силами в начале российского нападения на Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или планировании атаки на электростанцию.

23:15 Зеленский сомневается в ядерной угрозе: "Путин ценит свою жизнь"Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в продолжающейся ядерной угрозе со стороны президента России Владимира Путина в интервью Fox News. По словам Зеленского, Путин ценит свою жизнь и, следовательно, вряд ли применит ядерное оружие. "Трудно предсказать, что сделает Путин", - признался Зеленский. "Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время - или, возможно, нет. Но я не думаю, что он это сделает".

22:10 Позиция FPÖ по войне на Украине и России после победы на выборахАвстрийские парламентские выборы привели к значительной перестановке в политическом ландшафте. Правая партия FPÖ празднует историческую победу с 28,7% по предварительным прогнозам. В своей предвыборной программе FPÖ заняла резко критическую позицию по отношению к ЕС. Несмотря на конфликт на Украине, партия занимает относительно мягкую позицию по отношению к России и не видит проблемы в зависимости Австрии от российского газа. Газовый контракт между Вены и Москвы был продлен до 2040 года в 2018 году. Он включает обязательство по поставкам значительных объемов природного газа и гарантирует оплату даже в случае отсутствия поставок газа. С января по май 2024 года более 90% импорта газа Австрии приходилось на Россию.**

21:37 Премьер-министр России отправляется в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Эbrahim Raisi на фоне обострившихся tensions в Средней Азии. Встреча назначена на понедельник, как объявило правительство России. Мишустин также встретится с вице-президентом Ирана Mohammad Resa Aref. По словам российского правительства, во время своего визита в Тегеран Мишустин будет рассматривать "всю гамму российско-иранского сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи". Запад обвиняет Иран в поставках беспилотников и ракет российской армии для операций на Украине. Тегеран это отрицает.**

21:02 Дания предоставляет миллионы военной помощи Украине и использует замороженные российские активыДания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда датских крон (около 174 миллионов евро). Финансирование будет использоваться для поставок оружия и военной техники, произведенной в Украине, на передовую, согласно Министерству обороны Дании. Финансирование будет получено за счет использования замороженных российских активов. Кроме того, правительство Дании планирует создать партнерство в области обороны между Данией и Украиной в Киеве, где будут способствовать сотрудничеству в области обороны, как объявило Министерство торговли и промышленности Дании. "Войны не выигрываются только на поле боя, но и в промышленности", - объяснил министр Morten Bødskov.**

20:31 Норвегия рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с РоссиейНорвегия может построить забор вдоль своей границы с Россией, как предложила министр юстиции Эмили Энгер Мelh. "Забор на границе довольно интересен не только потому, что он может сдерживать, но и потому, что он может размещать датчики и технологию, которые позволяют обнаруживать, когда люди приближаются к границе", - сказала она в интервью NRK радио. Правительство Норвегии рассматривает различные меры для усиления безопасности вдоль 198-километровой границы, в том числе увеличение числа пограничников или усиление наблюдения, сказала Мelh. Она посетила Финляндию летом, чтобы узнать о методах Финляндии по охране своей 1340-километровой границы с Россией. Финляндия закрыла все пограничные переходы с Россией в конце 2023 года после того, как более 1300 мигрантов из третьих стран без надлежащих документов вошли в страну в течение трех месяцев. Финляндия обвиняет Россию в ведении "гибридной войны".**

19:58 Руководство Запорожской АЭС обвиняет Украину в нападении на подстанциюАдминистрация Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем, обвиняет украинских солдат в нападении на прилегающую подстанцию, в результате чего был поврежден трансформатор. Reuters сообщает, что артиллерийский обстрел поразил трансформатор на подстанции "Радуга" в юго-восточном украинском городе Энергодар, согласно сообщению в Телеграмме. Инцидент был описан как "еще один акт терроризма, направленный на destabilization ситуации в пригороде Запорожской АЭС". Было также опубликовано фото, показывающее пар, исходящий от крыши buildings. Сообщается, что подача электроэнергии в Энергодар не была нарушена. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими силами в начале российского нападения на Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или планировании атаки на электростанцию.

19:25 Зеленский: Путин колеблется в использовании ядерного оружия из-за своей "любви к выживанию"Президент Украины Владимир Зеленский ставит под сомнение нынешние ядерные угрозы со стороны президента России Владимира Путина. По словам украинского лидера, российский лидер, скорее всего, колеблется в использовании ядерного оружия, учитывая свою приверженность сохранению собственной жизни. "Никто не может предсказать, что происходит в его голове", - сказал Зеленский в интервью Fox News, которое было размещено на его официальном канале YouTube позже в тот же день. "Он потенциально мог бы использовать ядерное оружие против любой страны в любой момент - или не использовать". Но он считает, что Путин этого не сделает.

18:59 Интенсивные артиллерийские бои и российские авиационные удары на востоке УкраиныНа восточном фронте Украины развернулись ожесточенные артиллерийские перестрелки и российские авиационные удары с использованием планирующих бомб. Почти 20 поселений в районе Сум и Харькова были обстреляны российской артиллерией, согласно вечернему отчету Генерального штаба Украины в Киеве. Новые российские атаки на украинские оборонительные линии были зафиксированы в зонах конфликта вокруг Донбасса. В Покровске было отбито 13 атак, а в Кураховом - 17 попыток продвижения российских войск. Тем не менее, эти цифры не могут быть независимо подтверждены. Не менее ожесточенные столкновения были задокументированы в районе Вугледар. Военные эксперты Украины обеспокоены тем, что небольшой город в южном секторе Донбасса может вскоре быть захвачен российскими силами.

18:21 Украина якобы бомбит склад оружия в Волгограде более чем 100 дронамиУкраина заявляет, что атаковала склад оружия в южной части России в Волгоградской области более чем 100 дронами, согласно заявлениям украинской армии. Военные сообщают, что склад в Котельбане был целью атаки, и что "пожары и взрывы боеприпасов" были зафиксированы на складе. 120 украинских дронов якобы пролетели более 600 километров, чтобы атаковать склад, что привело к повреждению "складов боеприпасов и ракет", что, как сообщается, приведет к истощению боеприпасов для подразделений российских оккупационных сил. На данный момент Россия не подтвердила этот инцидент.

17:42 Баerbock: Дальнобойное оружие критически важно для прорыва минного поля на востоке УкраиныМинистр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркивает важность дальнобойного оружия для обороны Украины: "Я всегда считала его критически важным, особенно для обхода минного поля на востоке Украины", - сказала она в интервью ARD. Когда ее спросили, следует ли Германии в будущем оказать дополнительную помощь, она ответила, что ее позиция ясна, в отличие от позиции канцлера Олафа Шольца: "И в демократической коалиции - в демократической коалиции - если мы не можем согласиться по этому вопросу, мы не можем его поддержать. Тогда другие, такие как американцы и британцы и французы, могут это сделать". Президент Украины Владимир Зеленский призывает к одобрению использования западного оружия за пределами российской границы. Это позволило бы, например, защитить базы бомбардировщиков от атак. Для использования ракет ATACMS США потребуется одобрение, а для использования крылатых ракет Storm-Shadow - Великобритания. Немецкие крылатые ракеты Taurus могут долететь до Москвы, в отличие от аналогичных систем оружия из Великобритании или Франции.

17:10 Примерно 500 исследователей пострадали от приостановки сотрудничества CERN с РоссиейПримерно 500 исследователей, связанных с российскими институтами, пострадали от предстоящей приостановки сотрудничества CERN с Россией, согласно данным Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Эти сотрудники должны прекратить свою работу после истечения контракта 30 ноября, как подтверждает представитель CERN, поддерживая сообщения СМИ. CERN принял решение прекратить сотрудничество с Россией и ее союзником Белоруссией в июне 2022 года после вторжения России на Украину. Это решение было окончательно принято в декабре 2023 года. Срок действия соглашения с Белоруссией истек в конце июня 2024 года, что затронуло 15 белорусских ученых, согласно представителю CERN. Отъезд России также означает потерю значительного спонсора, так как Москва в настоящее время вносит около 4,5% в бюджет организации. Тем не менее, другие страны-члены, скорее всего, восполнят этот дефицит.

15:55 Российские войска отбили шесть попыток проникновения Украины в КурскРоссийские войска заявляют, что отбили шесть новых попыток Украины проникнуть в западную часть Курска, согласно данным Министерства обороны Москвы. Министерство сообщает в Telegram, что их войска, при поддержке самолетов и артиллерии, отразили попытки проникновения вблизи села Новый Путь, примерно в 79 километрах к западу от Суджи. По данным ministry, 50 украинских солдат получили ранения или погибли, а также был уничтожен танк и четыре бронетранспортера, а также автомобиль. Эти утверждения остаются неподтвержденными.

15:28 Графические сцены разрушений: Россия наносит 13 авиационных ударов по ЗапорожьюУкраинский город Запорожье подвергся серии авиационных ударов, в результате которых пострадали по крайней мере 13 человек и обрушились несколько жилых зданий. В нескольких зданиях вспыхнули пожары. Украинская служба экстренной помощи сообщает, что были повреждены десять частных домов.

14:56 Германская армия готовится к худшему - Вероятность традиционной войны в Европе в течение пяти летПосле завершения упражнения "Красная буря Альфа" немецкая армия объявила о планах на продолжение, получившее название "Красная буря Браво". Трехдневные учения завершились в субботу в порту Гамбурга, оставив региональное командование довольным. "Мы достигли своих учебных целей как на командном пункте, так и с 2-й ротой домашней обороны", - объясняет начальник штаба, подполковник Йёрн Плишке. Целью упражнения было защищать критически важную инфраструктуру, поддерживать постоянную осведомленность о ситуации и обеспечивать быструю и безопасную коммуникацию среди всех участников. В контексте нападения России на Украину традиционная война в Европе в ближайшие пять лет является вероятной, они заявили. НАТО стремится коллективно противодействовать этому, что требует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего стратегического расположения, играет ключевую роль как хаб. Поэтому практика военных перевозок по железной дороге, по дороге или по воздуху, поставка необходимых вещей, таких как еда, кровати или топливо, или обеспечение безопасности целых колонн машин становится критически важной для убедительного сдерживания потенциальных угроз", - поясняет немецкая армия.

14:27 Британские данные: потери России в боеприпасах растут из-за ударов беспилотниковУкраинские удары беспилотников, по данным британской оценки, нанесли крупнейшие потери боеприпасов России с начала конфликта. Удар по складу боеприпасов возле Турова в Тверской области России 18 сентября, по данным министерства обороны Великобритании в регулярном обновлении разведки, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов. В последующие дни украинские атаки на склады в Тиhoretске и других местах в Турове произошли в ночь на 21 сентября, написал министерство. Общий ущерб на трех объектах представляет собой наибольшие потери российских и северокорейских боеприпасов за время войны.

13:57 Россия обосновывает расширение ядерной доктриныНесмотря на критику, Россия обосновала изменения в своей доктрине применения ядерного оружия. Укрепление основ ядерного сдерживания стало необходимым из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России и попыток западных держав одержать победу над Москвой, поставляя оружие на Украину, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.

13:19 Волонтер-медик борется против российских ракет в ХарьковеКаждый раз, когда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергея обычно можно увидеть на месте вскоре после этого. В качестве волонтера он лечит раненых и пытается спасти людей из обломков. Он сознательно выбрал эту роль.

12:42 Сумская область сообщает о 16 жертвах после удара российских крылатых ракетЧисло жертв в Сумской области после удара российских крылатых ракет возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, согласно сообщению военной администрации города в Telegram. В субботу российские силы бомбили Сумскую область 13 крылатыми ракетами, систематически атакуя город в ранние утренние часы. Все жертвы были спасены и получили помощь.

11:50 Трагический символ - Зеленский вспоминает Бабьй ЯрПрезидент Украины Владимир Зеленский вспомнил трагедию Бабьего Яра, где более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве 83 года назад. Бабий Яр, сказал Зеленский через онлайн-платформу, "это трагический символ, который раскрывает самые ужасные зверства, которые происходят, когда мир выбирает игнорировать, молчать или проявлять безразличие вместо того, чтобы противостоять злу". Зеленский, еврейского происхождения, также подчеркнул, что Бабий Яр служит неопровержимым доказательством жестоких актов, на которые способны нации, когда их лидеры "выбирают запугивание и насилие" - явный намек на президента России Владимира Путина.

11:16 Украина: число жертв вчерашней атаки на больницу в Сумах превысило пятьЧисло жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы превысило пять. Больницу бомбили дважды в субботу, второй раз, когда спасатели извлекали раненых и погибших, и пациентов эвакуировали. Российские силы атаковали приграничный регион 31 раз за ночь и ранним утром в понедельник.

10:42 Российские СМИ сообщают о крупных взрывах возле военных базРазличные российские СМИ и военные блогеры теперь сообщают о взрывах возле российских военных установок. Недавние случаи включают взрывы возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарском крае, известной тем, что запускает беспилотные камикадзе против Украины, согласно агентству новостей "Астра". Кроме того, крупный склад боеприпасов в Котлубане, Волгоградской области, был поражен, что привело к большим взрывам, значительному пожару и детонациям. Украинская сторона утверждает, что на складе в Котлубане хранились иранские баллистические ракеты и пусковые установки.

09:57 Украинская армия фиксирует более 165 столкновений за 24 часаЗа последние 24 часа украинская армия зафиксировала до 165 столкновений, примерно четверть из которых произошли в и вокруг сильно оспариваемого города Покровск, расположенного в регионе Донбасс. Согласно их отчету, российские силы провели 73 авиационных удара по стратегическим объектам и гражданским центрам, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив 7 ракет. В целом, они инициировали более 4700 атак, в том числе 179 атак из множественных ракетных установок и использование более 1700 беспилотных камикадзе. С другой стороны, украинские авиационные и ракетно-артиллерийские силы заявили, что провели 6 ударов по укрепленным районам, населенным вражеским персоналом, вооружением и военной техникой.

09:17 Трагический инцидент в Украине: судья высшего ранга погиб в результате атаки дрона на гражданское транспортное средствоКак сообщает сайт новостей Укринформ со ссылкой на информацию из региональной прокуратуры, судья Верховного суда, который самостоятельно оказывал гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, скончался в результате атаки дрона на его внедорожник. Леонид Лобойко погиб мгновенно, когда вражеский дрон первого лица атаковал его автомобиль, когда он направлялся в село для доставки гуманитарной помощи. В результате инцидента также получили ранения три женщины, находившиеся в автомобиле. Украинские власти расследуют это событие как возможные военные преступления и убийство.

08:55 Украине причинен значительный ущерб и ранены люди в результате российских атак в ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в Запорожье, южном промышленном городе, в результате серии массированных российских авиационных ударов. По меньшей мере семь человек получили ранения, сообщает Иван Федоров, глава региональной администрации, в телеграмм-послании. В сообщении говорится, что люди могут все еще быть замурованы под завалами. Зафиксировано более десяти авиационных ударов с множеством пожаров в результате.

08:27 Россия сообщает об interception и уничтожении 125 украинских дроновРоссийские власти обороны сообщают, что успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 125 украинских дронов за предыдущую ночь. Об этом объявили региональные губернаторы, которые не сообщили о жертвах в результате атак. Согласно отчету, 67 дронов были сбиты в Волгоградской области, 17 в Белгородской и Воронежской областях и 18 в Ростовской области.

07:42 Военные Украины сообщают о более чем 1100 жертвах среди российских военнослужащих за 24 часаВоенные Украины сообщают о предполагаемых 1170 жертвах среди российских военнослужащих за последние 24 часа, что приводит к общему количеству раненых и погибших российских солдат примерно до 652 000. Украинские силы также сообщают о девяти уничтоженных российских танках, 62 артиллерийских системах и 38 бронетранспортерах. Также сообщается о сбитых 93 дронах и одной системе ПВО.

07:22 Военные блогеры: украинские удары по российским складам боеприпасовВоенные блогеры на платформе X сообщают, что украинские атаки дронов были направлены на российский арсенал в Коть-Казань ночью. Зафиксированы пожары в районе крупного склада боеприпасов в Волгоградской области, а также данные, предоставленные системой информации о пожарах NASA, о северном фланге склада. Хотя ни Кремль, ни украинская армия не комментировали эти события публично, множество местных источников сообщают о пожарах на складе.

06:54 Лидер СДП Германии призывает к сильной поддержке Украины на предстоящем саммите с БайденомЛарс Клингебель, лидер немецкой Социал-демократической партии (СДП), надеется, что предстоящий саммит по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне станет демонстрацией солидарности с страной, attacked by Russia. Клингебель заявил, что конференция должна подчеркнуть необходимость продолжающейся поддержки Украины, даже после выборов президента США, столько, сколько это потребуется. Он также предложил рассмотреть возможность организации будущих конференций по мирному урегулированию для долгосрочной перспективы мира для Украины.

05:42 Спецпредставитель президента Украины по вопросам развертывания вооружения: русские узнают первымиСогласно заявлению специального представителя президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова, окончательное решение о развертывании западного оружия на российской территории еще не принято. Во время украинской новостной программы 24/7 Никифоров объяснил, что нет четкого окончательного решения по этому вопросу, но Зеленский провел переговоры со многими международными сторонами, вовлеченными в принятие решений, в том числе с Италией, Францией, Великобританией и США. Никифоров также добавил, что русские первыми узнают о любом разрешении на глубокое проникновение на российскую территорию. После этого последует официальное объявление.

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев недоволенМинистерство иностранных дел Швейцарии поддерживает мирную инициативу, инициированную Китаем, чтобы положить конец конфликту в Украине. Позиция Берна в отношении таких схем изменилась, как сообщает министерство. В то же время Киев выражает недовольство позицией Швейцарии. Украина готовится ко второй мирной конференции, запланированной на ноябрь. В июне в Швейцарии прошла первая встреча, в которой не участвовали Россия и Китай.

03:29 Литва отправляет помощь в КиевЛитва отправляет военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических принадлежностей в Украину. Доставка ожидается в течение этой недели, как сообщает литовское правительство. По словам Вильнюса, Литва уже отправила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование с начала года.

02:29 Серия смертей в Харьковской области после российских атакТри человека погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по селу Слатино в Харьковской области, как сообщают местные власти. Атаки были направлены на гражданские объекты и поразили образовательное учреждение и предприятия, когда люди были на улице, как сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея считает американскую помощь Украине "пироманией"Северная Корея, обвиняемая в незаконных сделках с оружием с Россией, воспринимает более $8 миллиардов американской военной помощи Украине как "катастрофическую ошибку" и опасную игру в "пироманию" против ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил об этой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь предназначена для усиления способности Киева к самообороне и включает в себя оружие с увеличенной дальностью, что расширяет возможности Украины для атаки на Россию с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв в результате нападений России на Сумы возросло до десятиКоличество жертв в результате нападений России на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Первоначально один человек был убит в результате первого удара по клинике, как объяснил министр внутренних дел Украины Игорь Клеменко. Во время эвакуации пациентов больницу обстреляли снова. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

Европейский Союз выразил обеспокоенность ситуацией на атомной электростанции в Запорожье, которая находится под контролем России, и призвал создать демилитаризованную зону вокруг станции, чтобы предотвратить эскалацию.

На последних парламентских выборах в Австрии партия "Свободная партия Австрии" (FPÖ) вышла крупнейшей, занимая относительно мягкую позицию в отношении России в связи с конфликтом на Украине и не видя проблемы в зависимости Австрии от российского газа.

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