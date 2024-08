Российские группы ВК, связанные с Курском, выражают растущее раздражение по отношению к российским властям.

Жители Курска недовольны Кремлем, открыто критикуя его в онлайн-пространстве. Видео с русской женщиной в военной форме призывает украинцев маршировать на Москву, требуя от политиков " finally get their act together."

Несмотря на то, что конфликт достиг их деревень, президент Путин путешествует по Азербайджану и Чечне, как будто все в порядке в России. Во время визитов в Баку и Грозный он не упоминает украинское наступление. Ни один высокопоставленный чиновник не посетил новую зону боевых действий, Дума находится на летних каникулах, а Песков продолжает наслаждаться отпуском. Контролируемые государством СМИ пытаются смягчить ситуацию, представляя ее как "новую нормальность". Все под контролем, все идет по плану - это сообщение из Кремля.

Однако люди в приграничных районах далеки от контроля. Через две недели после украинского контрнаступления Киев контролирует множество поселений в регионе, и бои продолжаются. Официальные данные Кремля сообщают о более чем 120 000 эвакуациях. Местные власти критикуют за то, что они покинули первыми, не задумываясь о безопасности населения.

Доказательства поспешного отъезда видны на фото и видео, размещенных в российских группах Telegram и VK украинскими солдатами из военкомата Суджи. Изображения показывают конфиденциальные документы, такие как личные дела призывников, найденные украинскими солдатами в офисе. Видео показывает украинского журналиста, сжигающего оставленные файлы российских уклонистов - чтобы помочь "разумным русским, которые не хотят умирать за Путина". На странице "Суджа Онлайн" многие пользователи выражают гнев в отношении главы офиса Юрия Воронова. Его называют "предателем" в комментариях, некоторые говорят о "стыде" и требуют строгого наказания для чиновника.

"Они лгут и ничего не делают"

Под постом, сообщающим о перемещении администрации Суджанского района в Курск, многие жители выражают свое недовольство чиновниками: "Как они могут смотреть нам в глаза, когда все жители Суджи презирают их!" Еще один комментарий гласит: "Они все лгут". Критика направлена на то, что власти покинули население во время украинского наступления, не организовали эвакуацию и ничего не делают.

В другой группе подчеркивается плохое распределение гуманитарной помощи. "Не хватает на всех. Роман Денисов, заместитель губернатора Курской области, обещал предоставить помощь. К сожалению, это так и осталось словами. Все, что мы можем распределить, благодаря предпринимателям, которые не проигнорировали проблему", - гласит комментарий под видео из Курска, показывающим большую толпу, похоже, безуспешно ожидающую помощи.

"Мы разберемся с вашим бардаком"

Гнев населения не направлен только на местные власти. Распространяется видео, в котором девочка в военной форме читает резкую поэму и жестко критикует правительство Москвы. Девушка не церемонится, обвиняя правительство в том, что они сидят в комфортных креслах и пьют коньяк, пока "наши деды и отцы" сражаются против "Хохла" (derogatory term for Ukrainians, note by the editor). Затем она просит "Хохла" об "услуге" - маршировать на Москву. Направляясь к Кремлю, она кричит: " peut-être qu'ils se lèveront enfin de leurs fesses? Ou peut-être qu'ils s'enfuiront tous en Europe. Peut-être qu'ils comprendront enfin tout?"

Девушка кричит, что украинцев, конечно, выгонят, вытеснят из родины, уничтожат, раздавят и сотрут в порошок! Она добавляет "Мы разберемся с вашим бардаком" в сторону Москвы. Затем она сердито спрашивает: "Как они могли править? Как они могли допустить это?" Видео с девушкой, у которой на форме значки, популярные среди военных ястребов, разделяется сотни раз. Взгляд на комментарии показывает: многие русские чувствуют себя брошенными правительством. Гнев направлен не только на украинцев, но и на московскую элиту.

Режим остается стабильным несмотря на критику

Растущее недовольство Путиным и Кремлем также подтверждается исследованием британской компании FilterLabs AI, которая отслеживает отношение в России через анализ социальных сетей. Многие онлайн-вкладывают видят наступление Украины как провал российского правительства и, в частности, Путина. В то время как национальные СМИ избегают эту тему, региональные СМИ менее склонны смягчать новости из приграничного региона. И в социальных сетях все больше пользователей начинают говорить.

Несмотря на растущую критику, режим остается стабильным, как заявил эксперт по России Стефан Местер из Немецкого общества по внешней политике ntv.de в интервью. Кремль затыкает критику с помощью финансовых стимулов, таких как компенсация за эвакуацию и высокая зарплата для солдат. В то же время критика подавляется репрессиями. "Это schizophrénique часть: государство не заботится о обществе и все же русские идут на войну как лемминги."

